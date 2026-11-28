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Manchester United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde de krizden çıkış yolu bulamıyor.

İngiltere'nin rekor şampiyonu, cumartesi günü Brentford'a 4-0 (2-0) yenildi ve düşme mücadelesinin ortasında kalmaya devam etti.

Kısa süre önce Michael Carrick'in görevini devralan Pochettino yönetiminde üçüncü resmî maçına çıkan United, hâlâ ilk galibiyetini bekliyor. Manchester, Premier Lig'de 12 maçta yalnızca sekiz puan topladı.

Pochettino'nun evindeki ilk maçına baskın başlayan Manchester, Callum Wilson'ın golleriyle (19, 32) iki kez sarsıldı ve oyun ritmini kaybetti. Geri dönüşü başaramadı. Kristoffer Ajer'in (82) ve millî futbolcu Kevin Schade'nin (90+1) geç gelen golleri, bir başka ağır yenilgiyi kesinleştirdi.

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"Olumlu düşünmekte zorlanıyorum. Çok hayal kırıklığına uğradım, oyuncular için de gerçekten üzülüyorum" diyen Poccettino, BBC'ye konuştu. "İlk 15-20 dakika oldukça sağlamdık, maçın kontrolü bizdeydi." Arjantinli teknik adam, yenilen golün maçı tamamen değiştirdiğini açıkladı.

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54 yaşındaki teknik adam, sıkıntılı sportif durumun "özgüveni etkilediğini ancak birbirimize destek olup birlik içinde kalmamız ve mücadeleye devam etmemiz gerektiğini" söyledi. "Gelişmek için çalışacağız ve elbette gelişip istediğimiz sonucu almamız sadece zaman meselesi."

Manchester United, Pochettino'nun ilk maçında da 4-0 yenildi

Pochettino'nun bir hafta önce Liverpool'daki ilk maçı da 4-0'lık yenilgiyle tam bir fiyaskoya dönüşmüştü . Veri sağlayıcısı Opta 'ya göre United, ligde en az dört gol farkla üst üste iki yenilgiyi son olarak Aralık 1963'te almıştı. Premier Lig'in son sırasındaki Crystal Palace, pazar günü Hull City'yi yenerse United'ı geride bırakabilir.

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Bu arada Alman teknik direktör Daniel Farke'nin yüzü güldü. Farke yönetimindeki Leeds United, Coventry City'yi 3-0 (2-0) yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Golleri Dominic Calvert-Lewin (40) ve Sean Longstaff (45, 66) attı.