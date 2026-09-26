Irak Millî Takımı, bugün Prens Abdullah el-Faysal Stadı'nın ev sahipliği yaptığı, Arap Körfezi Kupası "Halici 27" turnuvasının ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanan destansı maçta, Kuveyt Millî Takımı ile kozlarını paylaştığı beklenen zirveyi (3-2) kazandı; böylece "Mavi Takım"ın turnuvanın ilk turundan elenmesini resmen ilan etti.

İkinci yarı futbol çılgınlığına sahne oldu; öyle ki "İki Nehir Aslanları", 52. dakikada Zeydan İkbal'in ceza sahası içinde Ali Cassim'in pasını takip ederek yaptığı sert vuruşla ağları havalandırmasıyla golü buldu.

Kuveyt Millî Takımı, 74. dakikada kazandığı penaltıyı Yusuf Nasır'ın kalenin ortasına yaptığı vuruşla değerlendirerek beraberliği yakalamayı başardı; ardından Seyf Reşid, 83. dakikada muhteşem bir topuk dokunuşuyla attığı ikinci golle Irak'ın kefesini ağır bastırdı.

Yusuf Nasır, 90. dakikada usta işi bir ortayı takip ederek Kuveyt lehine skoru yeniden eşitlemeyi başarsa da, Kerrar Nebil uzatmaların dokuzuncu dakikasında ceza sahası sınırından çektiği önlenemez füze gibi bir şutla Irak'a golden dönüşen galibiyet golünü kazandırdı.

Kuveyt Millî Takımı turnuvaya Suudi Arabistan'a karşı tek golle alınan mağlubiyetle başlamıştı; Irak ise ilk haftada Umman ile berabere kalmıştı. Şimdi tüm gözler, içinde bulunduğumuz 29 Eylül'de oynanacak grup aşamasının son maçlarına çevrildi; Irak Millî Takımı turnuvanın ev sahibi Suudi Arabistan Millî Takımı ile beklenen bir mücadeleye çıkarken, Kuveyt Millî Takımı da Umman Millî Takımı ile karşılaşacak.

Belirtmek gerekir ki, Kuveyt Millî Takımı 10 kupayla Arap Körfezi Kupası'nda en fazla şampiyonluğa ulaşan takım olarak zirvede yer alıyor; son şampiyonluğunu 2010 yılında elde etmişti. Irak Millî Takımı ise 4 kupayla ikinci sırada bulunuyor; son şampiyonluğunu 2023 yılındaki bir önceki edisyonda kazanmıştı.