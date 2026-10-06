Norveç Futbol Federasyonu, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında iki resmi şikâyette bulunarak, uluslararası federasyonun son dönemde aldığı kararlar ve attığı adımlarla bağlantılı 3 konuda soruşturma açılmasını talep etti.

Norveç'in FIFA'nın Etik ve Uyum Komitelerine sunduğu iki şikâyette yer alan bilgilere göre söz konusu konular; Donald Trump'a Nobel Barış Ödülü verilmesi, 2026 Dünya Kupası sırasında Amerikalı forvet Folarin Balogun hakkındaki tartışmalı yasağın kaldırılması ve "FIFA Forward" projesiyle bağlantılı işlemler ile Dünya Kupası haklarının bir bölümünün yatırım fonlarına satılması önerisiyle ilgilidir.

Bu adım, Infantino'nun FIFA'yı yönetme biçiminin en önde gelen eleştirmenlerinden biri olarak kabul edilen Norveç Federasyonu Başkanı Lise Klaveness'in tutumu ışığında geliyor. Klaveness, yaz aylarında Dünya Kupası ev sahipliği haklarının bir bölümünün satılması meselesi gerekçesiyle, Infantino'nun liderliğine olan güvenin kaybolduğunu belirterek istifasını talep etmişti.

Norveç, Etik ve Uyum Komitelerinden, Infantino'nun bu üç konuda yürürlükteki prosedür ve düzenlemelere ne ölçüde uyduğunu incelemelerini ve şikâyetlere konu olan kararların ya da hamlelerin yetki aşımı veya yetkinin kötüye kullanılması içerip içermediğini tespit etmelerini talep ediyor.

Şikâyetler, bir ulusal federasyonun FIFA Başkanı'na karşı bu şekilde attığı ilk resmi adımı temsil etmesi bakımından özel bir öneme sahip. İki komitenin dosyaları inceleyip bunlarla ilgili uygun işlemleri belirlemesi bekleniyor.

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Norveç'in bu tırmandırma hamlesi, FIFA Konseyi'nin İsviçre'nin Zürih kentinde 15 Ekim'de yapılması planlanan toplantısından birkaç gün önce geldi. Infantino'nun, yönetim kurulunun gerçekleştireceği bu toplantıya başkanlık etmesi bekleniyor.