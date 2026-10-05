Jürgen Klopp, mevcut uluslararası ara döneminde Alman Milli Takımı ile kariyerine başladı, ancak yaşananlar Liverpool'un eski teknik direktörü için adeta bir kabus niteliğindeydi.

Jürgen Klopp yönetimindeki Alman Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıkıntılarını sürdürdü. Maçın gidişatına belirgin bir şekilde hâkim olmasına ve birçok fırsatı harcamasına rağmen Mannschaft, pazar akşamı Yunanistan savunmasını geçmeyi başaramadı (0-0).

Almanlar, dört maçta topladıkları yalnızca beş puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor. Hücumda parlayan Deniz Undav ise bir başka hayal kırıklığı yaratan akşamda takımın az sayıdaki parlak noktalarından biriydi.

Uluslararası ara döneminde Almanya Milli Takımı 4 maç oynadı; Hollanda ile 1-1 berabere kaldı, ardından Yunanistan'a tek golle mağlup oldu, Sırbistan karşısında 2-0'lık tek galibiyetini aldı ve son olarak Yunanistan ile golsüz berabere kaldı.

"Foot Mercato" sitesi, Klopp döneminin başlangıcında Almanya Milli Takımı ile yaşananları ele alan bir rapor yayımladı.

Klopp için endişe verici bir başlangıç

Kesin olan bir şey var: Jürgen Klopp'un Alman Milli Takımı ile başlangıcı son derece endişe verici bir seyir izliyor. Dört maçta topladığı yalnızca beş puanla Almanya, UEFA Uluslar Ligi'ndeki grubunda, ikisi de sekizer puana sahip Hollanda ve Yunanistan'ın gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Dolayısıyla Almanya, çeyrek finale ancak zorlukla yükselebilecek.

Buna rağmen Klopp'un öğrencileri için işler başarılı bir şekilde başlamıştı. Almanlar ilk yarının gidişatına hâkim oldular ve son derece aktiftiler; birçok fırsat yarattılar ve ilk yarının sonundan önce kaleyi 13 isabetli şutla yoklarken, Yunanlıların yalnızca tek bir isabetli şutu vardı. Hatta Jonathan Burkardt 32. dakikada skoru açtığını zannetti, ancak video yardımcı hakem teknolojisi (VAR), atağın başında Tom Bischof'un elle oynaması gerekçesiyle golü iptal etti.

Bunun ardından Almanya, Yunan savunması karşısında akıcılığını giderek kaybetti ve özellikle son hücum üçlüsündeki yeteneklerinin sınırlılığı öne çıktı.

Hücum hattının sıkıntı yaşadığı bir ortamda Deniz Undav, akşamın en parlak isimlerinden biriydi. Alman Milli Takımı'ndaki ikinci maçına çıkan genç Freiburg kanat oyuncusu, özellikle sol kanatta aktif ve tehlikeliydi. Burkardt'ın iptal edilen golünde pas verdi ve ilk yarının bitimine az kala direğe çarpan bir şutla az kalsın kendisi gol atacaktı. Devre arasının ardından da 82. dakikada oyundan alınana kadar tehlike oluşturmaya devam etti.

Klopp herkese güvence veriyor

Florian Wirtz şöyle konuştu: "Çok fazla baskı yaptık, ama o lanet golü atamadık; bu durum hayal kırıklığı yaratıyor. Genel olarak performansımızdan memnun olabiliriz; birçok olumlu yön vardı. Yalnızca bir hafta boyunca birlikte oynadığımızı unutmamalıyız. Kazanmayı çok istiyorduk ama başaramadık, yine de durumun hiç de kötü olmadığı açık."

Takım arkadaşı Deniz Undav ise şunları ekledi: "İlk yarıda çok iyi oynadık ve kendimizi basitçe bir golle ödüllendirmemiz gerekirdi. Bu performansın üzerine bina edebiliriz, ama elbette kazanmak çok daha keyifli olurdu."

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Klopp, takımın sıralamadaki geri konumuna rağmen (bir kez daha) herkese güvence vermeye çalıştı.

Şöyle dedi: "Futbolda en zor şey, kapalı bir savunmaya karşı oynamaktır. Bunun için otomatik reflekslere ihtiyacınız var. Elimizdeki kısa sürede, yeterince antrenman yapmadığımız açık. Nereden geldiğimizi bildiğim için çok memnunum. Takımı çok çok çok beğeniyorum. Şu an hissettiğim hayal kırıklığı beni şaşırttı, ama üç gün önce maç oynadık ve çok güçlü bir Yunan takımı karşısında bu tempoyu 90 dakika boyunca korumak zor."

Ve devam etti: "Ters baskımız zamanın yüzde 90'ında son derece etkiliydi. 60. dakikadan itibaren biraz gergin olduk, bu yüzden oyun dizilimleri eskisi kadar net değildi."

Görünürdeki özgüvenine rağmen bu son sonuç, Liverpool'un eski teknik direktörünü Alman Milli Takımı'nın başındaki ilk dört maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle bıraktı.

Bu durum, özellikle Almanya'nın Yunanistan ile oynadığı ikili karşılaşmayı kaybetmesinin (bir mağlubiyet ve bir beraberlik) ardından daha da endişe verici hâle geliyor.

Hâlihazırda mercek altında olan teknik direktörün, son iki maçtan önce hızlı hücum çözümleri bulması gerekecek; bunların ilki deplasmanda Sırbistan karşısında, ikincisi ise Hollanda'ya karşı olacak. Çeyrek finale yükselme umudunu korumak adına puan toplamak son derece önemli.