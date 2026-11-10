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Matthias Sammer, Bayern Münih'in patronu Uli Hoeneß'in Jamal Musiala hakkındaki tartışmalı açıklamalarını bir ölçüde anlayabiliyor.

"Elbette işin maddi boyutu da var. Uli Hoeneß'i bu konuları açıkça dile getirmekten kaçınan biri olarak hiç tanımadım" diyen 1996 Avrupa şampiyonu, Sky'ın 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' programında şöyle konuştu: "Bunu beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Uli buna aldırmaz. Bu genci her şeye karşı koruyacak ilk kişi odur, buna hiç şüphe yok. Ama öte yandan kulüp de onun evladı."

Sammer'e göre bir kulübün, uzun süre forma giyemeyecek bir oyuncudan maaşında indirime gitmesini istemesi "son derece meşru". Hoeneß'in yaklaşımında net bir strateji olduğunu söyleyen Sammer, "Masallar diyarında yaşamıyoruz. Musiala'nın danışmanlarıyla belki de görüşmeler yapıldı ve bu görüşmeler umdukları kadar iyi geçmedi" dedi.

Sammer, Hoeneß'in bu sözlerle kendisine, kulübe ya da Musiala'ya iyilik yapıp yapmadığını ise değerlendirmek istemedi: "Çünkü hiçbirimiz bir kulübü Uli Hoeneß kadar uzun süre ve onun kadar iyi yönetemedik. Bu yüzden Uli'nin bazen hiç beklemediğiniz bir anda bir konuyu gündeme getirebileceğini hesaba katmalısınız."

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Öte yandan Sammer'in "üstün yetenekli" ve "dünya klasında" bulduğu futbolcu Musiala da var. Sammer, "Açıkçası bu durum içimde kötü bir his bırakıyor, çünkü özellikle Jamal'ın kendisi için bir yandan elbette felaket" dedi.

Getty Images

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Uli Hoeneß, Jamal Musiala hakkında ne söyledi?

Bayern Münih'in patronu, pazar günü Musiala hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Hoeneß, bir yandan hücum oyuncusunun yaşadığı çok sayıdaki sakatlık nedeniyle yeniden en üst performans düzeyine ulaşıp ulaşamayacağına dair şüphelerini dile getirdi. Ayrıca Musiala'nın yıllık maaşıyla gösterdiği performans arasındaki dengenin hâlâ yerinde olup olmadığı konusunda da kaygılarını ifade etti.

Musiala, 2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda yaşadığı ağır sakatlığın ardından defalarca yeni aksiliklerle karşılaştı ve eylül sonundan bu yana kas lifi yırtığıyla mücadele ediyor. Ayrıca mevcut sezonun hazırlıkları sırasında iki kez yere yığılmasının ardından, Alman millî futbolcunun kısa süreli ve geçici olarak ortaya çıkan, ancak tedaviye iyi yanıt veren absanslara yol açan nörolojik bir işlev bozukluğu yaşadığı öğrenildi. Absanslar, bir tür epileptik nöbettir.

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Musiala'nın sahalara bir kez daha dönüşünün, ay sonunda yapılacak millî maç arasının ardından, Bayern'in 21 Kasım'da 1. FC Köln ile karşılaşacağı maçta gerçekleşmesi bekleniyor. Hoeneß'e göre, kısa süre önce beyin zarı tahrişi nedeniyle birkaç gün hastanede kalan teknik direktör Vincent Kompany de o maçta yeniden saha kenarında olabilir.

Musiala bu sezon şimdiye kadar yalnızca dört maçta sahaya çıktı. Union Berlin karşısındaki 7-0'lık farklı galibiyette bir gol ve bir asist kaydetti; başka gol katkısı yapamadı.