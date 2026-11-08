Atletico Madrid'in kaptanı Koke, takımının bu gece "Metropolitano" Stadı'nda LaLiga kapsamında karşılaştıkları Barcelona'ya 2-1 yenilmesinin nedenini açıkladı.

Barcelona 33 puana ulaşarak LaLiga'nın lideri oldu; onu 30 puanla Real Madrid, ardından 28 puanla üçüncü sıradaki Atletico Madrid izliyor.

Koke, maçın ardından "Movistar" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Takıma eksik olan neydi? Etkililik. Takım harika bir ilk yarı oynadı. Daha fazla fırsatımız oldu, ancak onlar ilk yarının sonuna doğru bir kontratakta gol attılar. Futbol işte budur. Fırsatları değerlendirmede daha isabetliydiler. Takımıma yöneltilecek hiçbir eleştiri yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takım devre arasından sonra iyi bir performans sergiledi. Julian'ın fırsatı oldu. Maçta kayda değer bir şey olmadı ve 2-1'lik sonuç bizim için acı vericiydi."

Şöyle bitirdi: "Bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum. İster milli takımlarıyla seyahat edecek olanlar olsun, ister kalacak olanlar olsun, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Barrios harika bir oyuncu. Bize çok şey katıyor."