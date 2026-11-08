24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

"Sonuç acı verici": Atletico Madrid'in kaptanı Barcelona karşısındaki yenilginin nedenini açıkladı

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
Koke
İspanya

Barcelona liderliği pekiştirdi

Atletico Madrid'in kaptanı Koke, takımının bu gece "Metropolitano" Stadı'nda LaLiga kapsamında karşılaştıkları Barcelona'ya 2-1 yenilmesinin nedenini açıkladı.

 Barcelona 33 puana ulaşarak LaLiga'nın lideri oldu; onu 30 puanla Real Madrid, ardından 28 puanla üçüncü sıradaki Atletico Madrid izliyor.

Koke, maçın ardından "Movistar" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Takıma eksik olan neydi? Etkililik. Takım harika bir ilk yarı oynadı. Daha fazla fırsatımız oldu, ancak onlar ilk yarının sonuna doğru bir kontratakta gol attılar. Futbol işte budur. Fırsatları değerlendirmede daha isabetliydiler. Takımıma yöneltilecek hiçbir eleştiri yok."

Sözlerine şöyle devam etti: "Takım devre arasından sonra iyi bir performans sergiledi. Julian'ın fırsatı oldu. Maçta kayda değer bir şey olmadı ve 2-1'lik sonuç bizim için acı vericiydi."

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

22 Kas 2026

VIL

VIL

GET

GET

La Liga

22 Kas 2026

ATM

ATM

Şöyle bitirdi: "Bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum. İster milli takımlarıyla seyahat edecek olanlar olsun, ister kalacak olanlar olsun, hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Barrios harika bir oyuncu. Bize çok şey katıyor."

 

 

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin