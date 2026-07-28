Sonu Nigam Revolution Tour biletleri nasıl alınır: Abu Dabi tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Hindistan'ın en ikonik seslerinden biri yepyeni dünya turnesini BAE'ye getiriyor ve ilk durak olma onuru Abu Dabi'ye verildi. Sonu Nigam, The Revolution Tour'u 21 Ağustos 2026 Cuma günü Yas Adası'ndaki Etihad Arena'da başlatacak ve Körfez'deki hayranlara turne ABD, Kanada ve Avustralya'daki sahnelere gitmeden önce açılış gecesinin bir parçası olma fırsatı sunacak.

The Revolution Tour, bu 30 yılı kutlayan bir organizasyon olarak tanıtılıyor; sanatçının en sevilen şarkılarını yeni nesil hayranlar için hazırlanan, arena ölçekli yeni bir prodüksiyonla bir araya getiriyor. Abu Dabi'deki bu tarihin turnenin küresel lansmanına sahne olması, BAE'deki izleyiciler açısından etkinliği daha da önemli kılıyor; çünkü herkesin geri kalan yerlerde hâlâ şekillenmekte olan bu gösteriye ilk erişimi onlar sağlayacak.

GOAL, tarih, fiyatlandırma ve nasıl satın alabileceğinizle ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm ayrıntıları bir araya getirdi; böylece gerçekten küresel bir turnenin açılış gecesi için yerinizi ayırtabilirsiniz.

Sonu Nigam Revolution Tour ne zaman?

Tarih ve saat Etkinlik Konum Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma, 21.00 Sonu Nigam: The Revolution Tour Etihad Arena, Yas Adası, Abu Dabi Biletler

Kapılar, 21.00'deki başlangıç saatinden önce 19.30'da açılacak ve hayranlara gösteri başlamadan önce yerlerini bulup yerleşmeleri için bolca zaman tanıyacak. Yepyeni bir dünya turnesinin açılış tarihi olması nedeniyle talebin yüksek olması bekleniyor, bu yüzden erken rezervasyon şiddetle tavsiye ediliyor.

Sonu Nigam Revolution Tour biletleri nereden alınır?

Bilet satın almak için en güvenli ve en güvenilir yer, Etihad Arena'nın kendi rezervasyon platformu ve Platinumlist gibi yetkili bilet satış ortakları da dahil olmak üzere gösterinin resmî kanallarıdır.

Bu makaledeki resmî bilet bağlantısı üzerinden yerinizi hemen ayırtabilirsiniz. Biletler ilk gelen alır esasına göre satılıyor ve bunun yeni bir küresel turnenin açılış gecesi olması nedeniyle daha düşük fiyatlı kategorilerin hızla tükenmesi bekleniyor.

Sonu Nigam Revolution Tour biletleri ne kadar?

The Revolution Tour'un Abu Dabi lansmanı için biletler ulaşılabilir bir fiyat olan 95 AED'den başlıyor ve bu da onu bu yaz BAE takvimindeki büyük isimli konserler arasında bütçe dostu seçeneklerden biri hâline getiriyor. Fiyatlandırma altı net kademeye ayrılmış durumda ve hayranlara bütçelerine ve sahneye ne kadar yakın olmak istediklerine göre çeşitli seçenekler sunuyor:

Bronze: 95 AED'den başlayan fiyatlarla

Silver: 150 AED'den başlayan fiyatlarla

Gold: 200 AED'den başlayan fiyatlarla

Platinum: 325 AED'den başlayan fiyatlarla

Diamond: 400 AED'den başlayan fiyatlarla

Royal: 2.500 AED'den başlayan fiyatlarla

Giriş seviyesi Bronze kategorisi, turne tarihinin bir parçası olmanın gerçekten düşük maliyetli bir yolunu sunarken, Royal kategorisi tam premium deneyimi isteyen hayranlar için en üstte yer alıyor. Kademeli konser fiyatlandırmasında tipik olduğu üzere, daha ucuz kategoriler aynı zamanda en sınırlı olanlar. Bu nedenle ne kadar erken rezervasyon yaparsanız, fiyat aralığının alt bölümünden yer bulma şansınız o kadar artar.

Sonu Nigam Revolution Tour biletlerini nasıl alabilirim?

Sonu Nigam'ın Abu Dabi'deki gösterisinin biletlerini satın almak basit bir süreç. İşte yapmanız gerekenler:

The Revolution Tour için Platinumlist bilet satış sayfasına gidin. 95 AED'den başlayan Bronze kategorisi dahil olmak üzere, bütçenize ve oturma tercihinize göre tercih ettiğiniz bilet kategorisini seçin. İhtiyacınız olan bilet sayısını seçin. İki yaş ve altındaki çocuklar, performans boyunca ebeveyn ya da yasal vasinin kucağında oturmaları hâlinde biletsiz katılabilir; 16 yaş altındaki herkesin ise 21 yaş veya üzerindeki bir yetişkin eşliğinde olması gerekir. Ödeme adımında tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle rezervasyonunuzu tamamlayın. Gösteri öncesinde e-bilet onayınız için gelen kutunuzu kontrol edin.

Bunun yepyeni bir küresel turnenin lansman tarihi olması ve bilet fiyatlarının birçok arena gösterisinin talep ettiğinin oldukça altında başlaması nedeniyle, hayranların en iyi fiyatlı koltukları kaçırmamak için erken rezervasyon yapmaları tavsiye ediliyor.

Etihad Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Etihad Arena, Abu Dabi'deki Yas Adası'nda bulunan BAE'nin önde gelen kapalı eğlence mekânlarından biridir. Açılışından bu yana büyük konserler, dünya turnesi lansmanları ve büyük ölçekli canlı eğlence etkinlikleri için başlıca adreslerden biri hâline geldi; çok çeşitli uluslararası ve bölgesel yıldız isimleri ağırladı.

Yas Adası, diğer büyük cazibe merkezlerine de ev sahipliği yapan Abu Dabi'nin önemli eğlence merkezlerinden biridir ve bu da konser gecesini daha kapsamlı bir günlük geziyle birleştirmeyi kolaylaştırır. Mekâna Abu Dabi genelindeki kara yolu bağlantılarıyla rahatça ulaşılabiliyor ve ziyaretçilere, adanın büyüklüğü ve bu tür bir turne açılışına yönelik beklenen talep göz önüne alındığında yolculuklarını önceden planlamaları tavsiye ediliyor.

Bu önem düzeyindeki bir gösteri için hem giriş kontrollerine zaman ayırmak hem de kapılar kapanmadan önce atmosferi yaşamak adına erken gelinmesi tavsiye ediliyor. Performans sırasında, telefonlar da dâhil olmak üzere fotoğraf ya da video kaydına izin verilmiyor ve 30x30x15 cm'den büyük çantaların mekâna sokulmasına izin verilmiyor; alanda vestiyer hizmeti de bulunmuyor. Bebek arabaları içeri alınmayacak, ancak bebek arabası park alanı sağlanacak.

Üç on yıllık hit şarkılar, gerçek bir dünya turnesi lansmanının ağırlığı ve 95 AED gibi son derece ulaşılabilir bir seviyeden başlayan bilet fiyatlarıyla Sonu Nigam'ın Abu Dabi'deki Revolution Tour açılışı, yılın BAE'deki öne çıkan konserlerinden biri olmaya aday görünüyor. En avantajlı fiyatlı biletler tükenmeden önce resmî bilet satış bağlantısı üzerinden yerinizi ayırtın.