Harry Kane, İngiltere'nin Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ettiği Uluslar Ligi maçında Peter Shilton'ı geride bırakarak İngiltere tarihinin en çok milli maça çıkan oyuncusu olarak adını tarihe yazdırdı. İngiltere kaptanı, nostaljinin, deneyimli Luka Modric'e duyulan hayranlığın ve gelecek hedeflerinin öne çıktığı gecede, galibiyet golünü penaltıdan atarak bu başarıyı alışılmış şekilde kutladı.

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Wembley'de tarihi bir gece

Kane, İngiltere erkek millî takımıyla 126. maçına çıkarak Shilton'ın rekorunu kırdı. Bu dönüm noktası, forvetin Slaven Bilic'in Hırvatistan'ı karşısında 2-1'lik galibiyeti getiren penaltıyı gole çevirdiği Wembley Stadyumu'nda görkemli bir şekilde kutlandı. Maç başlamadan önce ev sahibi taraftarlar, onun onuruna dev bir tribün koreografisi sergileyerek unutulmaz bir gecenin zeminini hazırladı.

Maç öncesi kutlamalarda bu özel anı onurlandıran çeşitli takdimler yapıldı. Shilton, Kane'e altın bir İngiltere arması verirken Galler Prensi de çerçevelenmiş bir hatıra forması sundu. Kane gibi eski bir Tottenham yıldızı olan Luka Modric, Hırvatistan federasyonu adına bir hediye takdim etti. Ardından Kane, kısa süre önce kazandığı Ballon d'Or'u coşkulu Wembley taraftarlarıyla paylaştı.

Bir efsaneden ilham alıyor

Başarısını değerlendiren Kane, 41 yaşındaki Modric'i kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olarak gösterdi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun ikinci yarıda oyuna girdiğini görmek, İngiltere kaptanının futbol kariyerini uzatma isteğini pekiştirdi.

33 yaşındaki Kane, AC Milan'ın orta saha oyuncusu hakkında, “O, birçoğumuz için ilham kaynağı. İnanılmaz bir futbolcu olmasının yanı sıra harika bir insan. Kendine iyi bakmış, çok iyi bir profesyonel. Şimdi 41 yaşında hâlâ bu seviyede oynuyor olması, gösterdiği onca emeğin ve zihniyetinin karşılığı,” dedi.

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“Bu, sınırlarımı zorlamak için bana ilham veriyor. Bence vücudunun ve zihninin seni ne kadar ileri taşıyabileceğini görmek için devam ediyorsun. Elbette herkesin yolculuğu farklı. Ama millî takıma yardımcı olabildiğim ve en üst düzeyde performans gösterdiğimi hissettiğim sürece burada olabildiğince uzun kalacağım. Bunun 40 yaşıma kadar sürüp sürmeyeceğini bekleyip göreceğiz ama şu anda her anın tadını çıkarıyorum.”

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Gözü en büyük ödülde

Bireysel ödüller gelmeye devam etse de Kane'in önceliği takım olarak başarı kazanmak. İngiltere'nin 2028 Avrupa Şampiyonası'na ortak ev sahipliği yapacak olmasıyla birlikte forvet, ülkesini kendi sahasında uzun süredir beklenen büyük bir kupaya taşımaya kararlı.

Kane, “2028 Avrupa Şampiyonası'nı kazanırsak taraftarların biraz daha çılgınca kutlama yapacağını düşünüyorum. Bu da bana kesinlikle ilham veriyor. İngiltere ile en büyük hedefim ve hayalim olan büyük bir turnuvayı kazanırsak, yalnızca stadyumdaki değil, tüm ülkedeki kutlamalara tanıklık etmek çok özel olacak. Bunun gerçekleşmesi için daha fazla motivasyona ihtiyacım olduğunu sanmıyorum ama başarabilirsek inanılmaz olur,” dedi.

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Kane, maç öncesindeki kutlamalarla ilgili ise şunları ekledi: “İnanılmazdı. FA'de bunu düzenleyen herkese, katılanlara ve takdimler için teşekkür ederim. Hediyeleri için Hırvatistan federasyonuna da teşekkür ederim.

“Sanırım çok özel bir andı. Çılgınca birkaç hafta geçirdik ama bunun millî takımımızın tarihinde önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Böyle anların tadını çıkarmalısınız. Ancak daha önce de söylediğim gibi, böyle günlerde kazandığınızda kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Şimdi rahat bir nefes alıp gecenin tamamının tadını çıkarabilirim.”

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2028 Avrupa Şampiyonası'na giden yol

Kane'in Hırvatistan karşısında galibiyeti getiren penaltısı, bitiriciliğini koruduğunu gösterdi. Bu da genç oyuncuların potansiyeliyle tecrübeyi bir araya getiren kadro için önemli bir avantaj. Kariyerini uzun yıllar sürdürme konusundaki kararlılığı da millî takıma büyük katkı sağlayacak.

İngiltere, Uluslar Ligi mücadelesini sürdürürken uzun vadeli odak noktası giderek Avrupa şampiyonluğunu kazanabilecek bir takım kurmaya kayacak. Kane'in dünya çapındaki performansıyla İngiltere'yi uzun süredir beklediği kupaya taşıyabilmesi için önümüzdeki yıllarda maç yükünün iyi yönetilmesi kritik önem taşıyacak.