Karim Benzema, Vinicius Jr’nin Real Madrid formasıyla sergilediği son beklentilerin altında kalan performansın ardından Brezilyalı oyuncuyu savundu. Efsane Fransız forvet, eski takım arkadaşının İspanya’nın başkentinde özellikle zorlu bir dönemden geçtiği şu günlerde ona desteğini açıkça göstermek için sosyal medyadan paylaşım yaptı.

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Benzema eski himayesindeki oyuncuya destek çıktı

İspanyol medyasından gelen giderek artan tepkilere ve yoğun incelemeye rağmen Vinicius, eski hücum partneri Benzema'dan güçlü bir destek gördü. Fransız forvet, arkadaşının moralini yükseltmek için sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Santiago Bernabeu'da birlikte oynadıkları döneme ait bir fotoğraf yayımlayan Benzema, kısa ama güçlü bir not ekledi: “Sonsuza dek 1 numara.” Bu sözler, Benzema'nın gözünde Vinicius'un hâlâ futbolun zirvesinde olduğunu açıkça ortaya koydu.

Benzema'nın kamuoyu önündeki desteği, Vinicius'un eski formuna döndüğüne dair pek işaret vermeyen bir başka hayal kırıklığıyla dolu gecenin ardından kritik bir zamanda geldi. Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'in AEK Atina deplasmanında güçlükle kazandığı maçta topla yine beklenen seviyenin altında kaldı ve kendisini marke eden rakibini bir kez bile başarıyla çalımlayamadı. Vinicius, 10 Ekim'de Villarreal'e karşı Nathan Saliba'nın saçını çektiği için gördüğü kırmızı kartın ardından verilen dört maçlık cezanın son bölümünü, millî maç arasından önce bu hafta sonu Valencia karşısında çekecek.

Efsanevi ortaklığa yeniden bakış

İkili arasındaki bağ yalnızca taktiksel bir düzenlemeden ibaret değildi. Birkaç sezon boyunca Real Madrid'in hücum gücünün merkezinde onlar vardı. Madrid'in 35. La Liga şampiyonluğunu kazandığı tarihî 2021-22 sezonunda ikili, modern futbolda nadiren görülen bir uyum yakaladı. İstatistiksel analizler, o yıl kulübün ligde attığı 73 golün 60'ında doğrudan pay sahibi olduklarını gösteriyor. Bu da şampiyonluğa giden yolda takımın attığı her beş golden yaklaşık dördüne katkı sağladıkları anlamına geliyor.

Bu atakları gole dönüştüren isim Benzema'ydı. Attığı 26 golle Pichichi Ödülü'nü ve sonunda Ballon d'Or'u kazandı, ancak genç partnerinin katkısını da her zaman teslim etti. Vinicius'un ham hızı, öngörülemez çalımları ve sol kanattan yaptığı kritik ortalar, Fransız oyuncunun ceza sahasında etkili olmasını sağladı. Birlikte kulübün 14. Şampiyonlar Ligi zaferinin mimarları oldular ve o Avrupa macerasına damga vuran mucizevi geri dönüşlerde kilit roller üstlendiler.

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Akıl hocası ve öğrencisi

İlişkileri başlangıçta bir rehberlik bağı üzerine kurulmuştu. Benzema, Vinicius'un genç yaşta Flamengo'dan gelişinden kısa süre sonra Brezilyalı oyuncuyu kanatları altına aldı. Fransız oyuncu, genç takım arkadaşından çok şey bekliyordu; bir keresinde diğer oyunculara ona pas vermemelerini söylerken kameralara yakalanmıştı. Ancak bu sert yaklaşım sonunda dünya çapında bir yeteneğin gelişmesine katkı sağladı. Benzema, 2021'de bu ilişkiyi dürüstçe şöyle anlatmıştı: “Vinicius'a inanıyorum. Onunla çok konuşuyorum. Daha fazlasını yapabileceğini bildiğim için onunla biraz sert konuşuyorum.”

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Efsanevi dokuz numara, kanat oyuncusunun potansiyelinden her zaman emindi ve onu bir keresinde “İstediğinde olağanüstü” sözleriyle tanımlamıştı. Vinicius da profesyonel olarak olgunlaşmasına en çok yardımcı olan kişinin Benzema olduğunu sık sık söyleyerek deneyimli forvete duyduğu minneti hiçbir zaman gizlemedi. Brezilyalı oyuncu daha önce, hücumun son bölümünde daha iyi kararlar almayı kendisine Benzema'nın öğrettiğini belirtmişti. Böylece henüz gelişim aşamasındaki bir çalım ustasından, maçların sonucunu belirleyen bir golcüye dönüştüğünü anlatmıştı.

Bernabeu'daki birlikteliğin ardından

Benzema'nın 2023'te Orta Doğu'ya transferi, sahadaki birlikteliklerini sona erdirdi. Ancak aralarındaki mesafeye rağmen duygusal bağlarının hâlâ güçlü olduğu açık.

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Vinicius'un şu an yaşadığı zorluklar bu sezonki çok daha geniş çaplı düşüşün bir parçası. Tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta yalnızca bir gol atan Brezilyalı forvet, eski performansının çok uzağında kaldı. Bu, Real Madrid'in hücumuna liderlik etmeye alışkın bir oyuncu için üretkenlikte keskin bir düşüş.