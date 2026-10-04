Son yıllarda Serie A'da Mile Svilar kadar istikrarlı az oyuncu vardı. AS Roma'nın file bekçisi, son iki sezonda Serie A'nın en iyi kalecisi seçildi ve Donyell Malen başta olmak üzere İtalya'nın mevcut liderindeki en güvenilir isimlerden biri. Buna rağmen Svilar hiç milli maç oynamıyor. Peki neden?

Svilar, 27 yıl önce Anvers'te, Sırp babası ve aynı zamanda Antwerp efsanesi Ratko Svilar ile Bosnalı-Sırp annesinin oğlu olarak dünyaya geldi. Mile Svilar, kalecilik yeteneğinin kısa sürede fark edildiği Belçika'da büyüdü.

Svilar, Beerschot ve Anderlecht'in altyapılarında yetişti ve yıllar ilerledikçe Belçika'nın neredeyse tüm genç milli takımlarında da gelişimini sürdürdü. Ancak kesin kararını vermesi gerektiğinde ilk etapta tercihini Sırbistan'dan yana kullandı.

Svilar, Eylül 2021'de 22 yaşındayken Katar ile oynanan hazırlık maçında Sırbistan formasıyla ilk kez sahaya çıktı. O maçın ardından o dönem Benfica kalecisi olan Svilar, seçimi konusunda pişmanlık duydu, Sırbistan'ın bir sonraki kadro davetini reddetti ve yeniden doğduğu ülke Belçika'ya geçiş yapmak istedi.

Sırp medyası, bu kararının o ülkedeki güçlü rekabetten kaynaklandığını düşündü. Bu rekabeti Vanja Milinkovic-Savic (o dönem Torino, şimdi Napoli), Predrag Rajkovic (o dönem RCD Mallorca, şimdi Ittihad Club) ve Djordje Petrovic (o dönem Chelsea, şimdi AFC Bournemouth) oluşturuyordu.

Belçika'ya dönüş ise imkansız görünüyor. Futbolcular, belirli şartları yerine getirmeleri halinde milli takım uygunluklarını değiştirebiliyor. Buna göre en fazla üç resmi milli maç oynamış olmaları, hiçbir final turnuvasında görev almamış olmaları ve bu maçları 21 yaşından önce tamamlamış olmaları gerekiyor.

Svilar, Sırbistan formasıyla ilk maçına 22. yaş gününden beş gün sonra çıktı. Sırbistan'da, 2021'deki kararının ardından artık bir seçenek olarak görülmüyor; Belçika ise onu kadroya çağıramıyor. Svilar'ın avukatları yıllardır bir çözüm üzerinde çalışıyor, ancak şu ana kadar sonuç alınabilmiş değil.



