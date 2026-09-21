Ancak bu gerçekleşmedi, çünkü orta saha oyuncusu milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından oyuna alınmadı. DFB takımı, daha önce 120 dakikanın sonunda skor 1-1 olduktan sonra penaltılarda bu düelloyu kaybetti. TV görüntülerinin gösterdiği üzere, takımın önde gelen isimlerinden Joshua Kimmich, takım başına önceden belirlenen beş oyuncudan fazlasının atış kullanmasının gerekeceği ortaya çıktıktan sonra penaltı atacak oyuncular bulmakta daha fazla zorlandı.

Leon Goretzka penaltı kullanmak istemedi ve bunun yerine altıncı penaltıcı rolünü Jonathan Tah üstlendi, kariyerindeki ilk penaltıyı auta gönderdi. Groß, kicker'a penaltı atışlarındaki olası göreviyle ilgili olarak, "Bu senaryoya hazırlıklıydım ama bunun ardından konuşmak istemiyorum" dedi. Ancak sonrasında bu konu, milli takım teknik direktörü Nagelsmann ile artık bir mesele olmadı: "Hayır, bu konuda bir konuşma olmadı. O da doğal olarak bundan son derece büyük üzüntü duydu, herkes yıkılmış durumdaydı" dedi Groß.

Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda yalnızca Ekvador'a karşı oynanan grup maçında sonradan oyuna girerek 17 dakika süre aldı. Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un kadrosunda 35 yaşındaki oyuncu yer almadı; bu da yaşı göz önüne alındığında şaşırtıcı değildi, her ne kadar başlangıçta DFB takımından emekliliğini kamuoyu önünde açıklamamış olsa da. "Dünya Kupası'nın ardından biraz zaman geçince bunun benim için kapandığına zaten karar vermiştim" itirafında bulundu ve bu nedenle şunu da ekledi: "Milli takım teknik direktörüyle bir konuşmam olmadı. Benim için aday kadroya alınmamak bir sorun değil."

Pascal Groß şu anda nasıl bir form grafiği çiziyor?

Groß, Almanya formasıyla 19 milli maçta sahaya çıktı. Bu süreçte bir gol attı. Kulübü Brighton ile yeni sezona çok güçlü bir başlangıç yaptı: Seagulls, milli maç arasına lig üçüncüsü olarak giriyor. Groß, Premier League'de oynadığı beş maçta muhteşem üç gol ve dört asistlik katkı yaptı.