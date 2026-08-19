Teknik direktörlük görevine geri dönen Adi Hütter, Brezilyalı oyuncunun forma giyeceğini doğruladı ancak yeni bir kaleci transferi konusundaki soruyu yanıtsız bıraktı. Avusturyalı çalıştırıcı çarşamba günü, "Sonra gelecekte daha neler olacağını göreceğiz" dedi.

Frankfurt'un geçen pazar İngiltere Premier Lig ekibi Brentford FC'ye karşı oynanan son provada 0-7 gibi ağır bir yenilgi alması, Santos hakkındaki eski tartışmayı yeniden alevlendirdi. Medyada yer alan haberlere göre Hütter, 23 yaşındaki oyuncuya olan güvenini kaybetti. Noah Atubolu (SC Freiburg) ve eski Frankfurtlu Lukas Hradecky (AS Monaco) transfer adayları arasında gösteriliyor. Hütter, muhtemel takviyelerin transferiyle ilgili soruları, diğer mevkiler dahil, yorumlamak istemedi.

Yine de Hütter, kupada Robin Koch'u planlarına dahil edebilecek. Kaptan ve savunmanın lideri, Brentford maçında hafif bir beyin sarsıntısı geçirmişti. Londra'daki karşılaşmayı öğrencileriyle birlikte kendi ifadesine göre değerlendirdiğini belirten teknik adam, "Onun oynayacağını varsayıyorum" derken şöyle devam etti: "Böylesi bu şekilde kesinlikle kabul edilemez. Net bir analiz yaptık. Bu bizim için bir uyarı atışı oldu."