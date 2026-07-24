Kraliyet Mavilileri'nin kalecisi, röportajında kariyerinin karanlık bir dönemine dönüp baktı; bu süreç özellikle 2018 ile 2020 arasında Beşiktaş'a İstanbul'a kiralanmasıyla şekillendi. Tecrübeli eldiven, o dönemde kramponlarını tamamen asmanın eşiğine gelmişti.

"Bazen işe gitmek bile bana eziyet gibi geliyordu. Sadece günü bir şekilde normal biçimde tamamlamaya çalışıyordum" diyen Schalke kalecisi, o dönemki ruh haline dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Bu psikolojik yükün nedeni 2018 yılında yaşanan olaylardı. O yaza kadar Biberach doğumlu file bekçisinin kariyeri yalnızca tek bir yön tanımıştı: yukarı. Karius, 1. FSV Mainz 05 üzerinden 2016 yazında Premier League ekibi Liverpool'a transfer oldu. Reds'te Jürgen Klopp yönetiminde bir numara haline geldi ve 2018'de Devler Ligi finaline çıktı.

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Loris Karius kariyerini bitirmeyi düşündü

Ancak Real Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi finali sportif bir travmaya dönüştü. Karius, 1-3'lük yenilgide iki golde doğrudan hatalıydı; bunda maç sırasında geçirdiği ve ancak sonradan teşhis edilen beyin sarsıntısı da etkili oldu.

"O ana kadar kariyerimde her şey çok hızlı şekilde yukarı gidiyordu, sonra bir anda sert biçimde çakıldım, en dibe kadar düştüm" diye hatırlayan bugün 33 yaşındaki kaleci, bu dönemin "son derece zor" olduğunu söyledi; çünkü o sırada "kişilik olarak henüz yeterince sağlam" olmadığını belirtti.

Bunun ardından kaleci, mesleğiyle olan bağını kaybetti. "Kendimi bomboş hissediyordum ve hatta kariyerimi bitirmeyi bile düşündüm. Ama daha 25 yaşındaydım ve öylece evde kalamazdım" diyen Karius, profesyonel futbolcu olarak günlük hayatın bir yüke dönüştüğünü anlattı: "Bu dönemde kimsenin beni anlamayacağını hissediyordum. Antrenman yapasım da yoktu, oynayasım da yoktu."

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Loris Karius, FC Schalke 04'te ne zamandan beri oynuyor?

Çevresinden gelen ve dışarıdan görünen refahı hatırlatarak onu teselli etme çabaları ise tamamen sonuçsuz kaldı. Karius, kendisine sık sık saygın bir kulüpte oynadığı, güzel bir evde yaşadığı ve çok para kazandığının söylendiğini anlattı. "Ama bunların hiçbiri benim için zerre önemli değildi. Kendimi gerçekten berbat hissediyordum ve sanki beni bu çukurdan çıkarabilecek kimse yoktu. Zor yıllardı" dedi.

Profesyonel destek de ilk etapta beklenen dönüşü getirmedi. Bir mental koça açılmış olsa da istediği etkiyi göremedi: "Yine de o düğmeyi çeviremedim. Yıllar içinde bir şekilde bu çukurdan kendi başıma çıkmayı başardım."

Kalecinin sonraki zorlu futbol yolculuğu, 1. FC Union Berlin'deki bir kiralık döneminin ardından İngiltere'de Newcastle United'a uzandı. Kulüpsüz geçen bir dönemin ardından FC Schalke 04, Ocak 2025'te harekete geçti ve tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzaladı.