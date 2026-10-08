Barcelona'nın yıldızı Frenkie de Jong, sağ dizindeki yan bağ yırtığından iyileşme sürecinde bu hafta önemli bir adım attı; bu sakatlık, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında kendini aşırı zorlaması sonucu meydana gelmişti.

Hollandalı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz salı günü Hansi Flick yönetimindeki Katalan takımına yeniden katıldı ve antrenman yoğunluğu arttıkça kendini iyi hissetmesi halinde, önümüzdeki haftalarda maçlara çıkması için yeşil ışık yakılabilir.



Şu an için, 21 numaralı formayı giyen oyuncu açısından göstergeler olumlu görünüyor; zira oyuncu, kulübün sağlık ekibinin cerrahi müdahale önerisine rağmen, Katalan "Sport" gazetesinin aktardığına göre konservatif (ameliyatsız) tedaviyi tercih etti.

Frenkie'nin dizi iyi bir yanıt veriyor; ancak kulüp onun durumunun gelişimini yakından izlemeyi sürdürecek. Buraya kadar iyi seyreden iyileşme süreci kuşkusuz mükemmel bir haber olsa da, doğru yolda ilerleyip ilerlemediğinin asıl sınavı, takım arkadaşlarıyla aynı tempoda antrenman yapmaya başladığı şu andan itibaren başlayacak; Flick de kendisine, tam olarak iyileşmeden maçlara çıkmayacağını bizzat teyit etti.

Alman teknik direktör, "Spotify Camp Nou" sahasındaki görevini üstlendiğinden bu yana, sakatlıktan dönen hiçbir oyuncuyu riske atmaya kesinlikle karşı olduğunu, özellikle de Frenkie de Jong örneğinde olduğu gibi kulüp içinde istisnai ve tartışmalı bir durumda, açıkça ortaya koydu.

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Bunun yanı sıra, de Jong'un dizinin nasıl tepki vereceğine dair belirsizlikle birlikte, bu kritik aşamada göz önünde bulundurulması gereken bir başka etken daha var; o da Barcelona'nın ve özellikle orta sahasının, sezonun açılış döneminde sergilediği istisnai performans. "Blaugrana" takımı yalnızca tüm maçları kazanmakla kalmadı, aynı zamanda rakiplerinin çoğunu büyük bir hızla silip süpüren etkileyici bir oyun da ortaya koydu.



Katalan gazetesi şöyle ekledi: "Rodri'nin takıma katılmasının anında bir etkisi oldu, Marc Bernal öne çıktı, Pedri ve Fermín López'in sergilediği muhteşem performans vardı; üstelik tüm bunlar Dani Olmo, Gavi ve Bryan Faríñez fırsatlarını beklerken yaşanıyor. Dolayısıyla Barcelona'nın orta sahasında forma şansı az ve zor elde edilir olacak."

Frenkie, kadroda yeniden kendine yer açma kabiliyetine tamamen güvense de, mevcut veriler onun lehine değil; Hollandalı oyuncunun, uluslararası ara öncesinde büyük bir hızla ilerleyen takımın trenine yetişebilmek için antrenmanlarda istisnai ve etkileyici bir performans sergilemesi gerekecek.

Önümüzdeki aylar, Frenkie de Jong'un Hansi Flick'in yeni projesindeki rolünü belirlemede belirleyici olacak; sportif yönetimin, kış transfer dönemi öncesindeki süreçte onun maçlarda ne kadar yer aldığını yakından takip etmesi de doğal. Zira kendisi takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri ve transfer piyasasında ilgi görüyor.

Bu nedenle, tüm takıma duyulan güvene ve dayanışma ile birliğin alenen gösterilmesine rağmen, Katalan kulübünün kulislerinde tüm ihtimaller açık kalmaya devam ediyor.

Eski Ajax oyuncusu, gerek özel görüşmelerde gerekse açıkça, Barcelona'da kalmaya devam etmekten başka bir şey yapmaya niyeti olmadığını her zaman vurguladı.

"Camp Nou"daki dönemi, ilgili tüm tarafların umduğundan ya da beklediğinden daha fazla iniş çıkış yaşamış olsa da, orta saha oyuncusu ayrılmayı planlamıyor; teknik direktör Flick'i performansıyla ikna etmeye ve takımın bu sezonki hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynamaya hazır hissediyor kendini.

Bununla birlikte, yirmi dokuz yaşındaki oyuncu kariyerinde kritik bir dönemeçte kendini buluyor; geçtiğimiz yaz Manchester City kendisiyle anlaşma imkânını değerlendirmişti, Premier Lig'de bir başka kulüp olan Chelsea de Enzo Fernández'in City'ye transferinin ardından durumunu yakından izliyor. Barcelona'daki durumu belirsiz kalmaya devam ederse, diğer büyük Avrupa kulüpleri de devreye girebilir.



Her hâlükârda, belirsizliği gidermek için henüz çok erken; şu an öncelik, Frenkie'nin iyileşmesinin herhangi bir aksama olmadan ilerlemesi ve nihayetinde takımın saflarına geri dönebilmesi.

Barcelona bu sezona büyük hedeflerle giriyor ve 21 numaralı formanın sahibinin alışılmış seviyesine geri dönmesi, yüksek kaliteli bir "sonbahar transferi" niteliği taşıyabilir.

Kulüp, Frenkie de Jong'un gruba yeniden katılmasıyla birlikte durumunun gelişimini yakından izleyecek; zira Flick'in, sakatlığının yanı sıra ondan kaptanlık pazubendini alıp Raphinha'ya verdiği geçtiğimiz yazın etrafını saran tüm "gürültü"nün ardından kulüp, artık yalnızca futbola odaklanma vaktinin geldiğini umuyor.



