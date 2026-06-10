"Son zamanlarda çok konuşulan ve görevden reddedilen Somalili hakem, terör örgütleriyle bağlantılı"

Son günlerde haberlerde Somalili hakem Omar Artan hakkında çokça yer aldı. Artan’ın ABD’ye girişine izin verilmemesi, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler arasında büyük öfkeye yol açtı. Beyaz Saray’dan bir yetkili, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bu, Artan'ın kariyerindeki ilk Dünya Kupası olacaktı, ancak bu rüya suya düştü. 34 yaşındaki hakem, Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında ülkeye girişine izin verilmedi ve derhal geri gönderildi.

The New York Times'a konuşan Artan, geçen hafta sonu geldiği Miami havaalanında neler yaşandığını anlattı.

"Beni 11 saat boyunca ülkem, oradaki siyaset, ziyaretimin nedeni ve terör örgütü El Şabab hakkında sorguya çektiler."

"Onlara hakemlik kariyerimden fotoğraflar ve çeşitli resmi FIFA belgeleri gösterdim, ancak yine de beni geri göndermeye karar verdiler," diye ekledi Artan.

Salı akşamı, “Beyaz Saray FIFA Görev Gücü” başkanı Andrew Giuliani bir açıklama yaptı. Amerika’nın Somalili hakemi neden geri çevirdiğini açıkladı.

“Onu ülkeye almamak için çok iyi nedenlerimiz var. Büyük endişeler var. Bu adam, terör örgütü El Şabab’ın üyeleriyle bağlantıları var.”

Somalili büyükelçilik şu anda Artan'ın sorununu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla, onun Dünya Kupası'nda hakemlik yapma şansı hâlâ az da olsa var.