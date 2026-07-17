Son zamanlarda çok konuşulan Gjivai Zechiël, vasat bir performans sergileyen Feyenoord’u doğru yola soktu

Feyenoord, Cuma öğleden sonra Sporting Charleroi karşısında zorlu bir hazırlık maçı galibiyeti elde etti: 3-1. Yedeklerden oyuna giren Gaoussou Diarra, Mats Deijl ve Tijme Wessels, Rotterdam ekibinin gollerini attı. Aslında De Kuip’ten ayrılmak isteyen ve hakkında çok konuşulan Gjivai Zechiël, maçın son yarım saatinde oyunun gidişatını değiştirdi.

Giovanni van Bronckhorst, Shaqueel van Persie’yi sağ kanat olarak ilk 11’de sahaya sürdü; bu nedenle Calvin Stengs yedek kulübesinde yer almak zorunda kaldı. Sekiz kez milli formayı giyen oyuncu, bu hafta başında De Kuip’te artık bir geleceği olmadığına dair haber almıştı.

Ayrıca Gio, İspanyol transfer Mika Mármol’u sol bek olarak denedi. Milyonlarca euroya transfer edilen Nacho Ferri, Club Brugge maçında (3-1 galibiyet) olduğu gibi, hücumun en ön noktasında yer aldı.

Vefat eden KNVB hakemi Rob Dieperink anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından maç başladı. Feyenoord, Varkenoord’da maçın başından itibaren üstünlüğünü ortaya koydu. Özellikle Givairo Read, Luciano Valente ve Van Persie, birçok kez kalitelerini sergiledi.

34. dakikada, diz sakatlığından iyileşmekte olan Van Persie oyundan alındı. Sem Steijn, onun yerine sahaya girdi. Bu oyuncu değişikliği önceden planlanmıştı. Bu arada Charleroi de birkaç kez tehlikeli ataklar gerçekleştirdi.

İkinci yarıda Ferri’nin yerine Casper Tengstedt, Read’in yerine ise Jordan Lotomba oyuna girdi. Charles Vanhoutte’nin iyi bir kafa vuruşu, Charleroi kalecisi Martin Delavallée tarafından kurtarıldı.

59. dakikada Feyenoord aniden geriye düştü. Kevin Van Den Kerkhof’un şutu yön değiştirdi ve Thijs Kraaijeveld’in sırtından Liam Bossin’in arkasına girerek ağlara gitti: 0-1.

Maçın bitimine çeyrek saat kala Feyenoord skoru eşitledi. Oyuna girer girmez etkili bir performans sergileyen Zechiël’in mükemmel hazırlık çalışmasının ardından Diarra topu ağlara gönderdi: 1-1.

Feyenoord’un ikinci golünde de Zechiël, tempoyu artırarak golün hazırlayıcısı oldu. Uzun bir atak sonrasında, ileriye çıkan Deijl ribaundu ağlara gönderdi: 2-1.

Maçı noktalayan isim ise altyapı ürünü Wessels oldu. Bu sefer Zechiël için kolay bir asist oldu, çünkü sol ayaklı savunma oyuncusu 25 metrelik basit bir enine pasın ardından şut çekmeye karar verdi ve Delavallée’yi avladı: 3-1.

Feyenoord’un ilk yarı kadrosu: Bossin; Read, St. Juste, Kraaijeveld, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Valente; Van Persie (34’ Steijn), Ferri, Borges.

Feyenoord’un ikinci yarı kadrosu: Bossin; Lotomba, St. Juste (62’ Ahmedhodzic), Kraaijeveld (62’ Wessels), Mármol (62’ Deijl); Vanhoutte (62’ Zechiël), Targhalline (62’ Van den Elshout), Steijn; Borges (62’ Diarra), Tengstedt, Valente (62’ Zinhagel).