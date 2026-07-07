Son zamanlarda çok konuşulan Folarin Balogun, ABD’nin Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia’nın kendisine tam olarak ne söylediğini açıkladı

Folarin Balogun, ABD’nin Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından, kendisiyle ilgili ortaya çıkan tartışmalara yanıt verdi. Forvet, bu durumu kabullenmekte hâlâ zorlandığını belirtti.

Olayın ayrıntıları artık biliniyor. Balogun, Bosna-Hersek maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ilk başta Belçika ile oynanacak bir sonraki maç için cezalandırılmıştı, ancak FIFA tuhaf bir şekilde bu cezanın “ertelendiğine” karar verdi. Başkan Donald Trump’ın, Gianni Infantino ile yaptığı bir telefon görüşmesinde bunu talep ettiği iddia ediliyor. Bu sayede Balogun dün gece sahaya çıkabildi.

Ancak bu pek bir fayda sağlamadı, çünkü Balogun, ABD’nin Belçika’ya karşı aldığı 1-4’lük yenilgide oldukça sıradan bir performans sergiledi. “Kırmızı kart gördüğümde kararı kabul ettim. Ve yine de oynayabileceğim ortaya çıktığında da kararı kabul ettim. Aslında bu konuda daha fazla bir şey söyleyemem. Ama sonuçta bugün Belçika’nın daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum,” diye konuştu Balogun, maçın ardından The New York Post’a verdiği demeçte.

Forvet, olayların gidişatında kendisinin hiçbir etkisi olmadığını da belirtti; tabii ki bir Dünya Kupası maçında daha oynayabileceğinden dolayı mutluydu. Maçtan sonra Balogun, Belçika milli takım teknik direktörü Rudi Garcia’yı aradı. Garcia, günün erken saatlerinde bu kararı bir 1 Nisan şakasına benzetmişti.

Yine de Balogun, görüşmenin hiç de düşmanca geçmediğini belirtiyor. “Bu durumun, benim oynadığım muhteşem Dünya Kupası’na gölge düşürmemesini umduğunu söyledi. Garcia sadece olumlu kalmam için beni cesaretlendirmek istedi. Bu turnuvada başardıklarımla gurur duymamı istedi.”

“Dürüst olmak gerekirse, ben de Belçika’yı tebrik ettim,” diye devam ediyor Balogun. “Bu bir maç. Kazananlar ve kaybedenler vardır. Tıpkı o kırmızı kartı yediğim zamanki gibi, bununla da doğru şekilde başa çıkmak gerekir.”

Balogun, yaşanan kargaşayı ve Dünya Kupası’ndan elenmeyi sindirmek için biraz zamana ihtiyaç duyuyor. “Hayal kırıklığını kelimelerle ifade etmek çok zor. Sanırım içinde bulunduğum durum, kişisel olarak da benim için bazı zorluklar getirecek. Bu yüzden önce düşüncelerimi toparlamam önemli; doğru zamanda kesinlikle bu konuyu konuşabileceğim.”