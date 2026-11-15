Brezilyalı Santos'un yıldızı Neymar, Real Madrid'in kanat oyuncusu Vinicius Junior'un eski kız arkadaşı Virginia Fonseca ile arasında bir ilişki olduğu yönündeki iddiaların gerçeğini açıkladı.

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Bu mesele, Virginia ve Neymar'ın bu ayın altı Kasım'ında düzenlenen özel bir etkinlikte bir arada olduğunu öne süren bir haberden doğdu.

Dahası, iki taraf da yakınlıklarını orada bulunanlardan gizlemek için herhangi bir çaba sarf etmedi; zira Virginia, oyuncu bir kanepede otururken onun yanında dans ederek dikkatleri üzerine çekti.

"Abola" gazetesine göre, Neymar ve dijital içerik üreticisi Virginia Fonseca'nın temsilcileri, aralarında bir ilişki olduğuna işaret eden haberleri alenen yalanladı.

Son saatlerde ortaya çıkan haberler, ikilinin São Paulo'da özel bir partide bir arada olduğunu ileri sürmüştü.

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Söz konusu ilişkinin Fabia Oliveira'nın Metropoles internet sitesindeki yazısıyla ortaya çıkmasının ardından, oyuncunun resmi temsilcileri "yayımlanan bilgilerin yalan olduğunu ve olayların gerçeğiyle örtüşmediğini" vurguladı.

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Virginia Fonseca'nın basın ofisi de bu iddiaları bir açıklamayla yalanladı; haberleri "tamamen yalan" olarak nitelendirdi ve içerik üreticisinin özel hayatına dair sadece spekülasyonların gerçek olaylarmış gibi sunulmasını eleştirdi.

Neymar bizzat devreye girdi

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Saatler sonra Santos oyuncusu da bu haberleri yalanladı; Virginia'yla bir ilişki olduğu iddialarını çürütmek için sosyal medyaya başvurdu.

Şunları söyledi: "Normalde hikâye özelliği üzerinden böyle şeyler yapmam, ama bu kez sınırı aştılar."

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Ve ekledi: "Benimle başka biri arasında bir ilişki olduğunu öne süren bir haber dolaşıyor ve ben bunu yalanlıyorum! İnsanların gerçeğin kendisinden çok isimlerin etrafındaki gürültüye ilgi duyduğu bir dünyada yaşamak üzücü."

Neymar sözlerini şöyle tamamladı: "Ekibim zaten bir açıklama yaptı, ama buna bir son vermek için şahsen devreye girmem gerekti! Herkese selamlar, şimdi bırakın da huzur içinde poker oynayayım."

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Brezilyalı yıldızın hayatında pek çok çalkantı

Brezilyalı Vinicius Junior, özel hayatında bazı çalkantılar yaşıyor; zira İspanya Ligi'nde Real Madrid'in Villarreal'i (1-0) yendiği maçta doğrudan kırmızı kart görmesinden sadece saatler sonra Brezilyalı kanat oyuncusu, partneri Virginia Fonseca'dan resmen ayrıldı.

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Instagram'da 56 milyon kişinin takip ettiği Brezilyalı içerik üreticisinin basın ofisi, Brezilya medyasına yayımlanan bir açıklamada ayrılık haberini doğruladı ve "herhangi bir anlaşmazlık ya da tartışma yaşanmadığını", yalnızca "ilişkilerini bitirmeye dair örtük bir mutabakata varıldığını" belirtti.

Ekim 2025'ten bu yana Vinicius ve Virginia Fonseca, Brezilya ve İspanya'da geniş bir tartışmanın odağı haline geldi ve ilişkileri pek çok iniş çıkış yaşadı; zira mayıs ayındaki alenî ayrılığın ardından temmuzda yeniden bir araya geldiler.

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Singapur'dan bir mesaj

Vinicius Junior, dün cumartesi günü Singapur'daki Ulusal Stadyum'da iki takımı bir araya getiren hazırlık maçında Brezilya forması altında Japonya karşısında gol hafızasını yeniden kazanmasının ardından, eleştirmenlerine güçlü bir mesaj göndermek için fazla zamana ihtiyaç duymadı.

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Vinicius Junior'ın attığı iki gol, Real Madrid'de zorlu bir dönem geçiren ve hücum katkısındaki düşüş ile birçok maçta golden uzak kalması nedeniyle giderek artan eleştirilerle karşı karşıya olan Brezilyalı yıldız için büyük anlam taşıyordu.