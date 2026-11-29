Manchester United'ın bu sezon Premier Lig'den küme düşme ihtimaline dair endişe verici işaretler, takımın dün cumartesi Old Trafford'da konuk ettiği Brentford'a 4-0 gibi ağır bir skorla yenilmesinin ardından giderek artıyor.

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Mauricio Pochettino'nun takımı, Michael Carrick yönetiminde kaldığı yerden devam ediyor gibi görünüyor. Hatta seviyesi daha da düşmüş olabilir ve bu durum Manchester United taraftarları için hiç iyiye işaret değil.

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Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'nin eski teknik direktörü, maçın ardından oyuncularından Old Trafford taraftarlarının öfkesiyle yüzleşmelerini istemek zorunda kalmasının ardından son derece zorlu bir görevle karşı karşıya.

Endişe verici işaretlere gelince, dünkü yenilgi Manchester United'ın Premier Lig'de kalesini gole kapatamadığı art arda 12. maç oldu.

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İngiliz gazetesi The Sun'ın aktardığına göre, United'ın Birinci Lig'de art arda 12 maçta kalesini gole kapatamadığı son dönem, takımın küme düşmesiyle sonuçlanan 1930-1931 sezonunda yaşanmıştı.

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İkinci işaret ise Brentford'la ilgili. Brentford, dün bu seriyi sona erdirene kadar Old Trafford'da 1937'den bu yana hiç galibiyet alamamıştı. O sezon da Manchester'ın kırmızı ekibi küme düşmüştü.

Üçüncü işaret, United'ın puanının geçen sezon küme düşen West Ham, Burnley ve Wolverhampton'ın rakamlarıyla karşılaştırılmasından geliyor.

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12 haftanın sonunda West Ham'ın 10, Burnley'nin ise 11 puanı vardı. Her iki takım da Manchester United'ın şu anki 8 puanının önündeydi.

Bunun yanı sıra geçen sezon küme düşmekten kıl payı kurtulan Tottenham, 12 maçın ardından United'ın şu ana kadar topladığından 10 puan daha fazlasına sahipti.

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Takımı bu zor durumdan kurtarma görevini üstlenen Pochettino, şu ana kadar iki 4-0'lık yenilgi ve bir beraberlikten başka bir sonuç elde edemedi.

Arjantinli teknik adam, son milli ara öncesinde görevden alınan ve taraftarlar arasında sevilen Michael Carrick'in yerine getirildi.

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Pochettino, hafta sonu bitmeden takımını puan tablosunun en altında bulabilir. Zira Crystal Palace'ın bugün pazar günü Hull City'yi yenmesi halinde Palace, Manchester United'ı sıralamada geride bırakacak.

Palace'ın kazanması durumunda United, takımın küme düşmesiyle sonuçlanan 1930-1931 sezonundan bu yana ilk kez aralık ayında Birinci Lig'in en alt sırasında yer alacak.

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Yoğun geçen aralık ayında Manchester United için maçlar hızla birbirini izliyor. Takım, önümüzdeki çarşamba akşamı St James' Park'ta Newcastle'a konuk olmaya hazırlanıyor.

United taraftarlarına iyimserlik aşılamayan bir istatistik daha var: Takım, Premier Lig'de Newcastle deplasmanında oynadığı son 4 maçın hepsini kaybetti.

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Manchester United, bir sonraki maçta Brentford karşısında takımın en kötüsü olarak nitelendirilen bir performans sergileyen savunma oyuncusu Harry Maguire'dan yoksun olacak. Maguire, bu sezonki beşinci sarı kartını gördüğü için forma giyemeyecek.