Son yedi maçta bir gol atan Salah'ın düşüşü Klopp, Liverpool ve Manchester City için neden endişe verici?

Mohamed Salah'ın son dönemdeki form düşüşünün en çok kimi etkileyeceğini söylemek kolay değil.

Son yedi maçta sadece kazanılan penaltı vuruşu sayesinde bir gol atan Salah ile sezonun en kritik maçına çıkacak olan Liverpool mu?

Yoksa geçtiğimiz sezonlarda durdurmakta birçok kez zorlandığı Mısırlı yıldıza karşı liderliğini korumak isteyecek Manchester City mi?

Ya da belki aslında herkes gibi bir insan olduğunu göstermek için olabilecek en kötü zamanlamayı seçen Salah'ın kendisini.

Akan oyunda 660 dakikadır gol atamamak söz konusu isim Liverpool tarihinin en önemli hücum oyuncularından biri olunca, tam bir kriz olarak nitelendiriliyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp bu durumu endişe verici bulmadığını söylese de Salah'ın düşüşü son hatalarda herkes tarafından görülüyor.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı yendiği maçta 61 dakika sahada kalan Salah bu maçta da en iyi günlerinden birin değildi.

Klopp'un onu oyundan almasının nedeni Pazar günü Etihad'da oynanacak dev karşılaşma için dinlendirmek olabilir ancak Salah'ın Lizbon'daki görüntüsü kenara gelmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu gösteriyordu.

Klopp'un maç sonun basın toplantısında Salah'ın, eleştirilerden ve hakkında konuşulanlardan etkilenmiş olabileceğini söylemesi dikkatleri çekti.

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Oyuncusunun gol atmak istediğini belirten Alman çalıştırıcının bu sözleri ise büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz günlerde SKY Sports'a yaptığı açıklamada Liverpool ile yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerine dair olarak, insanların bilmediği çok şeyin olduğunu belirten Salah ile kulüp arasında gerçekten ciddi sorunlar olup olmadığı ve eğer varsa, çözülüp çözülemeyeceği merak uyandırıyor.

Çok sayıda kaynak Salah'ın istediği yıllık ücrette indirime giderek dört yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair çıkan haberlere rağmen bu konuda net bir gelişme olmadığına dair ısrar ediyor.

Her iki taraf da sonunda bir uzlaşmanın sağlanacağına dair inancını koruyor ancak bu durum spekülasyonların devam etmesinin önüne geçemiyor.

Salah 23 Şubat'tan bu yana Premier Lig'deki hiçbir maçta sahada 90 dakika kalmadı. Takımı ve ülkesi için oynadığı son 16 maçta üçü penaltı noktasından olmak üzere sadece beş gol kaydetti.

Geçen ay Brighton'a karşı kazanılan karşılaşmada yaşadığı sakatlık ve sonrasında Mısır'ın Dünya Kupası play off'unda Senegal'e elenmesi de büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Dakar'daki randevuda son penaltı vuruşunu kaçıran Salah'ın bu durumu atlatamadığ söyleniyor ancak 12 saatten kısa bir sürede Liverpool'a döndü ve takımla antrenmanlara katıldı.

Bu kararlılık ve profesyonellik Klopp'un ona dair en sevdiği yönlerinden biri. Bu anlık performans düşüşünün anlık olarak kalacak olmasını sağlayan da tam olarak bu mental güç.

Liverpool'un patronu da Lizbon'da bu duruma işaret ederken, bu dönemin geçici olduğunu ve her şeyin tekrar yoluna gireceğini söyledi.

Pazar günü bunu göstermek için ideal bir gün olabilir.

Etihad'da kazanılacak olası bir zafer Liverpool'u bitime yedi hafta kala Premier Lig'in zirvesine taşıyacak ve Klopp'un ekibi için daha önce benzeri görülmemiş dörtlü zafere dair inancı körükleyecek.

Pep Guardiola'ya karşı daha önce yedi gol atan Salah, Ekim ayında Anfield'da 2-2 sona eren karşılaşmaya da damga vuran isimlerden biriydi.

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Diogo Jota'nın skorer bir kimliğe bürünmesi ve Luis Diaz'ın Porto'dan transferindend bu yana her zamankinden daha fazla hücum seçeneğine sahip olan Klopp'un tercihleri şimdiden merak konusu olsa da Salah ya da Mane'nin 11'de yer almaması herkes için büyük bir şok olacak. Salah ve Mane'nin yanı sıra kulüp tarafından yayınlanan antrenman fotoğraflarında net bir şekilde görünmese de birçok kişinin hücum hattındaki üçüncü tercihi ise Roberto Firmino gibi görünüyor.

En iyi oyuncular asla çok uzun süre sessiz kalmaz. Liverpool'un Etihad'da Salah'a ve gollerine ihtiyacı olacak.

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