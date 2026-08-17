Fransız Karim Benzema, bu yaz transfer döneminde Hilal'den ayrılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Basın raporlarına göre takımın teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'nin tecrübeli forvete güvenmemesi ve kulübün İngiltere Premier Lig'den bir alternatifle anlaşmaya yönelmesi bu duruma yol açtı.

"Sky Sport" ağının ve İspanyol "As" gazetesinin haberine göre Hilal, önümüzdeki yaza kadar uzanan Benzema'nın sözleşmesini feshetmeyi değerlendiriyor. Bu, yeni bir forvetle anlaşmanın önünü açmaya yönelik bir adım olarak görülüyor. Fransız'ın yerine gelmesi düşünülen isimlerin başında ise Aston Villa forveti İngiliz Ollie Watkins geliyor.

Benzema'nın ayrılışının önündeki başlıca engel sözleşme ve mali boyutlarda yatıyor. Zira "Sky Sport"a göre oyuncu, maaşının bir kısmını Suudi Ligi Birliği'ne bağlı taraflardan alıyor. Bu da sözleşme feshini, oyuncu ile Hilal arasında bir anlaşmaya varmaktan çok daha karmaşık bir hale getiriyor.

Ayrılık kararı alınması durumunda kulübün, lig birliği ve yetkili taraflarla bir anlaşmaya varması gerekiyor. Bu durum, Hilal'in yeni bir forvetini kadrosuna kaydedebilmek için dosyayı bir an önce kapatma isteğine rağmen, sözleşme ilişkisini şu an için sonlandırmanın neden zor olduğunu açıklıyor.

"As"a göre Benzema, Hilal'in sözleşmeyi feshetmeye karar vermesi halinde sözleşmesinin son sezonuna ait maaşının tamamını almayı talep etti. Bu talep, kulüp yönetimi veya lig birliği tarafından kabul görmüyor. Bu da ilgili taraflar arasındaki müzakerelerin karmaşıklığını artırıyor.

38 yaşındaki Benzema, geçtiğimiz şubat ayında büyük bir transferle ezeli rakip Ittihad'dan Hilal'e geçmişti. Ancak "Lider"e katılmasının ardından kısa bir süre içinde kendisini belirsiz bir gelecekle karşı karşıya buldu.

Buna rağmen Fransız forvet, mevcut sezona olağan bir şekilde başladı. Hilal'in Suudi Ligi'nin açılış haftasında Faysali'yi 4-2 yendiği maçta penaltıdan bir gol attı. Ancak 70. dakikada oyundan alınması anında rahatsızlığını dışa vurdu; bu tablo teknik ekiple ilişkisine dair spekülasyonları artırdı.

Hilal, Benzema'dan ayrılmayı değerlendirirken hücumu güçlendirmek için gündeme gelen seçeneklerin başında Ollie Watkins yer alıyor. İngiliz forvet, Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmeli. Bu da transferin tamamlanmasının İngiliz kulübüyle müzakereler gerektireceği anlamına geliyor.

Hilal'in bu hamleleri, Suudi müsabakalarındaki yabancı oyuncu kayıt yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerin gölgesinde geliyor. Mevcut kurallar, ligde takım kadrosuna 8 yabancı oyuncunun kaydedilmesine izin verirken, Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası'nda bu sayı 10 oyuncu olarak belirlenmiş durumda.