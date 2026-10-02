Manchester City, kulübün İngiltere Premier Lig'in "Premier League" mali kurallarını ihlal ettiği sonucuna varan bağımsız komitenin kararına, kulübün 830,69 milyon sterlin değerindeki finansmanı sahiplerden gizleyip bunu sponsorluk geliri olarak sunduğu değerlendirmesinin ardından itiraz başvurusunda bulundu.

İngiliz "Sky Sports" kanalının kaynaklarına göre Manchester City, Premier Lig önündeki itirazında, 2009-2018 dönemi boyunca sponsorluk sözleşmeleriyle ilgili ek finansmanın kulüp sahiplerinden değil, Abu Dabi hükümetinden geldiğini savundu.

Manchester City'nin avukatları bu savı 2024 yılında yapılan dinleme oturumları sırasında ortaya koymuştu, ancak bağımsız komite bunu reddetti.

Komite kararında, bu anlatının, kararda yer aldığı şekliyle, "gizli finansman planının gerçeğini örtbas etme çabasıyla kulübün olaylardan çok uzun bir süre sonra uydurduğu" bir açıklama olduğu sonucuna vardı.

Manchester City'nin hisselerinin çoğunluğunun mülkiyeti, Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'a bağlı Newton Investment and Development LLC şirketine aittir.

Şeyh Mansur, Abu Dabi'deki hükümdar ailenin bir üyesi olup Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkan yardımcısı ve bakanlar kurulu başkan yardımcısı görevlerini yürütmektedir.

Manchester City, herhangi bir ihlalde bulunduğunu reddetmeyi sürdürüyor ve bağımsız komitenin kararını iptal etmek ile finansman kaynağına ilişkin pozisyonunun doğruluğunu kanıtlamak amacıyla itiraz başvurusunu yaptı.