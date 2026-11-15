Son tarih yaklaşırken Arsene Wenger, FIFA başkanlığı için Gianni Infantino'ya rakip olma fırsatını geri çevirdi

Arsene Wenger'in FIFA başkanlığı için Gianni Infantino'ya rakip olmamaya karar verdiği bildirildi. Bu karar, yönetimde değişim bekleyenler için önemli bir darbe oldu. Arsenal'ın eski teknik direktörü, adaylık için son tarih hızla yaklaşırken mevcut başkanı görevden alabilecek en güçlü aday olarak gösteriliyordu.

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Wenger yarıştan çekildi

Adaylık başvurularının sona ermesine yalnızca dört gün kala BBC'nin haberine göre Arsene Wenger, yarışa girmemeye son anda karar verdi. 77 yaşındaki Wenger, şu anda Infantino tarafından atandığı FIFA küresel futbol gelişimi direktörlüğü görevini yürütüyor.

Wenger, patronunu görevden almak için aday olmayı değerlendirse de, sonunda yarışa girmekten vazgeçti. Bu karar, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da bulunduğu üst düzey isimlerin yoğun çabalarına rağmen geldi. Habere göre Macron, aday olması için ikna etmeye çalıştığı vatandaşıyla temasa geçti ancak başarılı olamadı.

Yoğun eleştirilere rağmen Infantino geri adım atmıyor

Avrupa'da liderliğine yönelik muhalefet büyürken Infantino, futbol dünyasındaki konumundan emin olduğunu göstermeyi sürdürüyor. Kısa süre önce dünya futbolunun „çok ama çok büyük çoğunluğunun” desteğini koruduğunda ısrar ederek Güney Amerika, Afrika ve Asya'daki güçlü desteğe işaret etti.

Bu tutum, aralarında İngiltere Futbol Federasyonu'nun da bulunduğu birçok büyük futbol kuruluşunun, Infantino'nun artık bu göreve uygun olmadığı yönündeki görüşüyle keskin bir tezat oluşturuyor. Wenger de daha önce görevdeki Infantino'ya güçlü biçimde karşı çıkmış ve onun 15 milyar sterlinlik Dünya Kupası'nı satışa çıkarma planını kamuoyu önünde kınamıştı.

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Avrupa'daki muhalefete büyük darbe

Wenger'in çekilmesi, Infantino'yu görevden uzaklaştırma çabasında UEFA'yı tercih ettiği adaydan mahrum bıraktı. Avrupa futbolunun yönetim organı, eski Arsenal teknik direktörünü tartışmalı yöneticiyi koltuğundan indirebilecek en güçlü aday olarak görüyor ve kampanyasına tam destek vermeye hazırlanıyordu.

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Bu gelişme, liderliği yoğun inceleme altında olan Infantino'nun iktidardaki konumunu güçlendiriyor.

Adaylık başvuruları sona ermeden önce zamanla yarış

UEFA henüz alternatif bir aday açıklamadı ve başvuruların dört gün içinde sona ermesinden önce yeni bir plan hazırlamak için zamanla yarışıyor.

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Şimdilik yalnızca iki kişi aday olma niyetini açıkladı: FIFA Konseyi'nin Japon üyesi Kozo Tashima ve eski Tottenham savunmacısı Ramon Vega. Ancak Vega'nın ciddi bir rakip olabilmek için gereken desteği bulmakta zorlanması bekleniyor.