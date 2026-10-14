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Galatasaray SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Son söz mü? Lamine Yamal'ın alaylarına çocuğuyla cevap veren Lemina

Galatasaray - Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
M. Lemina
L. Yamal
Türkiye
İspanya
Gabon

Tartışma defteri kapanıyor mu?

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Mario Lemina, iki takımı Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya getiren mücadelenin ardından Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın alaylı paylaşımına, maç öncesindeki provokasyon havasından uzak, dostane bir üslup taşıyan bir mesajla karşılık verdi.

Lemina, "Instagram hikâyesi" üzerinden, maçtan sonra oğlu ile Lamine Yamal'ı bir arada gösteren bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü: "Elbette seni tanıyorum, küçüğüm sana hayran."

Galatasaraylı futbolcunun bu karşılığı, Yamal'ın maçın adamı ödülünü elinde tuttuğu bir fotoğrafı paylaşıp "Şimdi beni tanıyor mu?" notunu yazmasının ardından geldi. Bu, Lemina'nın daha önce İspanyol yıldızı tanımadığını ve yalnızca Leroy Sane'yi tanıdığını söylediği açıklamalara alaylı bir göndermeydi.

Yamal, Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 yendiği maçta öne çıkan bir rol oynamış, ikinci yarının başlangıcıyla birlikte sadece 3 dakika içinde iki gol pası vererek maçın adamı ödülünü kazanmış ve Lemina'nın eski açıklamalarını yeniden gündeme taşımıştı.

Yamal yanıtını önce sahada, ardından sosyal medya üzerinden verirken, Lemina'nın son karşılığı dostane bir tonda geldi; oğlunun Barcelona yıldızına duyduğu hayranlığı kullanarak tartışmayı farklı bir biçimde noktaladı.




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