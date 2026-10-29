İspanyol spor camiasını sarsan bir trajedide, İspanyol atletizmi genç yeteneklerinden birini kaybetti. 24 yaşındaki uzun atlamacı Julieta Gallego'nun, Toledo bölgesinde yaşanan korkunç tren çarpışması kazasının kurbanları arasında hayatını kaybettiği doğrulandı.

Toledo bölgesindeki Yuncler kasabası yakınlarında meydana gelen felaket, başkent Madrid ile Endülüs bölgesinin güneyini birbirine bağlayan hatta iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu en az 69 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Bu, söz konusu hattın bir yıldan kısa bir süre içinde yaşadığı ikinci ölümcül kaza oldu.

İspanya Federasyonu şampiyonu için başsağlığı diledi

İspanya Kraliyet Atletizm Federasyonu (RFEA), "X" platformundaki sayfası üzerinden yayımladığı ve "Reuters" ajansının bugün perşembe günü aktardığı resmi açıklamasında, bu büyük felaket karşısında derin üzüntüsünü ve atletizm ailesine tam dayanışmasını dile getirdi.

Federasyon açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İspanyol atletizm ailesi, AD Sprint kulübü sporcusu Julieta Gallego'nun Yuncler'deki trajik tren kazasında hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü paylaşmaktadır. Ailesine, dostlarına ve kulüpteki takım arkadaşlarına tam desteğimizi iletiyoruz."

Madrid'deki AD Sprint kulübünü temsil eden Gallego, İspanya kulüpler şampiyonalarına düzenli olarak katılan isimlerden biriydi ve uzun atlamadaki kariyerinin en iyi kişisel derecesi olan 5,90 metreyi 2023 yılında Antequera buluşmasında elde etmişti.

"Umut vadeden bir hayat söndü"

İspanya Atletizm Federasyonu Başkanı Raúl Chapado ise İspanyol ABC gazetesine yaptığı açıklamalarda büyük şokunu şu sözlerle dile getirdi: "Atletizm ailesinin kalbini vuran trajediler vardır. Bugün spor camiası, önünde umut vadeden bir hayat varken haksız yere bu hayatı sönen Julieta'nın kaybı için başsağlığı diliyor."