Son saatlerin şoku: Barcelona'nın son yaz transferini bitirememesinin perde arkası

Barcelona'nın, kısa süre önce sona eren yaz transfer döneminin son saatlerinde bir transferi tamamlama girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona transfer döneminin son gününde, Hollanda kulübü Twente'den gelecek olan 18 yaşındaki stoper Rud Nijstad'ı kadrosuna katarak takımını güçlendirmeye çalıştı.

Ancak Katalan kulübünün niyetleri, gelecek vaat eden savunmacısından vazgeçmeyi reddeden Hollandalı kulübün cevabına doğrudan çarptı.

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Barcelona, günlerdir uzun boylu (1,95 metre), topu dağıtmada yüksek beceriye ve büyük hücum potansiyeline sahip savunmacı Nijstad'ı transfer etmeye çalışıyordu.

Hollanda'dan gelen raporlar, Twente'nin reddettiği 8 milyon euro değerindeki ilk teklife işaret etti. Katalan kulübü ise pes etmedi ve bugün son bir girişimde bulundu.

Ne var ki bu son girişim de Nijstad'ın transferini sağlamada başarısız oldu. Barcelona kulübünden kaynaklar, transferden Hollandalı kulübün tutumu nedeniyle vazgeçildiğini açıklıyor.

Twente, Rud Nijstad'ı son derece cazip bir oyuncu olarak görüyor ve onu en az 10 milyon eurodan fazlasına satabilir. Hatta bazı medya organları, Hollandalı kulübün oyuncusunu Premier Lig kulüplerinden birine satması karşılığında yaklaşık 50 milyon euro almayı amaçladığına işaret ediyor; bu ise oldukça iddialı görünen bir talep.

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