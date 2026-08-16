Barcelona ile Manchester City arasında Rodri'nin transferine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Katalan kulübünün geçen cuma sunduğu son teklifin ardından tarafların pozisyonları büyük ölçüde yakınlaştı; önümüzdeki günlerde nihai bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Transferin tamamlanması için Barcelona'nın sportif direktörü Portekizli Deco ile Manchester City'deki meslektaşı ve vatandaşı Hugo Viana çalışıyor.

İspanyol "Marca"gazetesine göre, Barcelona'nın birkaç sözlü öneriden sonra sunduğu son resmi teklif, sabit ve değişken kısımlar dahil olmak üzere 70 milyon euroya ulaştı; bunun 60 milyon eurosu sabit, diğer 10 milyon eurosu ise primler ve teşvikler şeklinde.

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Ancak Manchester City teklifi kabul etmedi ve sabit ile değişken kısımlar dahil 80 milyon euro almakta ısrar ediyor. Böylece nihai bir anlaşmaya varmak için iki tarafı yalnızca 10 milyon euro ayırıyor; bu da her iki kulüpte transferin tamamlanma olasılığına dair hakim olan iyimserlik havasını açıklıyor.

Mesele, görüşmeleri sonuçlandırmak için her iki tarafın ek bir taviz vermeye ne kadar hazır olduğuna bağlı kalıyor.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin, tarafların maçlarla meşgul olması nedeniyle bugün pazar günü zor olsa da devam etmesi planlanıyor. Ancak "Marca"ya göre bugün bir anlaşmaya varılamaması halinde her iki taraf, transferin yarın pazartesi günü sonuçlandırılabileceğine inanıyor.

Barcelona ve Manchester City arasındaki görüşmeler, Rodri'nin Real Madrid'in teklifini reddederek Katalan kulübüne katılma isteğini açıklamasının ardından başladı.