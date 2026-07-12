Son rötuşlar bekleniyor... Forlán, Mart 2027'ye kadar Uruguay'ın teknik direktörü olacak

Diego Forlán, 2026 Dünya Kupası'nda La Celeste'yi yöneten Arjantinli Marcelo Bielsa'nın ardından milli takımın başına geçmek üzereyken, Uruguay'ın efsanesi haline geldi.

Bielsa yönetimindeki Uruguay milli takımı, Dünya Kupası'nda taraftarlarının beklentilerini boşa çıkardı ve sadece 2 puan toplayarak grup aşamasında turnuvaya veda etti.





Uruguay Futbol Federasyonu Başkanı Ignacio Alonso, Teledosi kanalında Uruguay milli takımının gelecekteki teknik direktörü hakkında sorulduğunda, Diego Forlán'ın önümüzdeki aylarda bu görevi üstleneceğini doğruladı.

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre Alonso, "Önümüzdeki birkaç saat içinde Diego Forlán ile bir anlaşmaya varılırsa, o, 20 yaş altı milli takımın ve A milli takımın gelecek dostluk maçlarının antrenörlüğünü üstlenecek" dedi.

Alonso sözlerine şöyle devam etti: "Bazı detayların son rötuşlarının yapılması gerekse de, kendisi bu görev için son derece heyecanlı."

Eski milli futbolcu (112 milli maç, 36 gol), iki antrenörlük deneyimine sahip: İlki 2020 yılında Uruguay Birinci Ligi'nde Peñarol kulübünde, ikincisi ise 2021 yılında Yunanistan Ligi'nde ATHENA kulübünde.

Eski Atlético Madrid oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasından elenen ve zor günler geçiren Uruguay milli takımını yeniden canlandırmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

Uruguaylı efsanenin, Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki milli takım aralarında ve Mart 2027'ye kadar oynanacak hazırlık maçlarında La Celeste'nin başına geçmesi bekleniyor.

Ardından federasyon, onu görevde tutup tutmayacağına ya da yeni bir teknik direktör atayacağına karar verecek.

Özellikle yıl sonunda yapılacak iç seçimlerin sonuçlarının ardından, önümüzdeki haftalarda görevinde bir değişiklik olabileceği belirtilmelidir.



