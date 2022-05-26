Son olarak UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Jose Mourinho, Roma sokaklarında ölümsüzleştirildi

Finale ulaştığı beş Avrupa kupasını da kazanma başarısı gösteren 59 yaşındaki teknik direktör, kupa koleksiyonuna bir yenisini ekledi.

Roma menajeri Jose Mourinho, Roma şehrindeki bir imparator duvar resmiyle Ebedi Şehir'de ölümsüzleştirildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma oyuncuları, Tiran'dan döner dönmez gecenin ilerleyen saatlerine kadar taraftarlarıyla bu başarıyı kutladı.

Perşembe günü parti, taraftarların Avrupa Konferans Ligi galibiyetinin keyfini çıkarmasını sağlamak için üstü açık bir otobüs geçit töreniyle devam etti.

Ve günün erken saatlerinde, Julius Cesar gibi giyinmiş Mourinho, bir duvar resminde ortaya çıktı.

Sanatçı Harry Grab tarafından tasarlanan bu resimde Portekizli teknik direktör, bir Roma rozeti ile bir kalkanı elinde tutuyor.

Mourinho'nun diğer elinde de UEFA Avrupa Konferans Ligi Kupası'nı elinde tuttuğu görülüyor.

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Jose Mourinho, forever immortalised in the Eternal City 🏛 pic.twitter.com/zO5Ddn1gJl — GOAL (@goal) May 26, 2022

Kariyerinin 26. kupası

Avrupa Konferans Ligi'nin finalinde Tiran'da karşılaştığı Feyenoord'u tek golle geçerek kupaya uzanan Roma'da dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho kariyerinin 26'ncı kupasını elde etti.

Tüm zamanların en fazla kupa kazanan teknik direktörleri listesine Alex Ferguson (48), Mircea Lucescu (35), Pep Guardiola (32) ve Valery Lobanovsky'nin (28) ardında gelen Mourinho, büyük bir başarıya imza attı.

Finale ulaştığı beş Avrupa kupasını da kazanma başarısı gösteren 59 yaşındaki teknik direktör, Porto ve Roma'nın yanı sıra Inter ve Manchester United ile de Avrupa şampiyonluğu yaşadı.