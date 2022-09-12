Kariyeri başarılarla dolu olan Arda, futbola teknik direktör olarak devam etmeyi planlıyor.

Galatasaray ve Türk futbolunun önemli oyuncularından olan Arda Turan, 35 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın formasını giyen tecrübeli oyuncu, hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı.

Bu nedenle, futbola başladığı kulüp olan Galatasaray'da veda etti.

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Kliple açıkladı

Özellikle Arap yarımadası ve ABD'den teklif bekleyen, ancak istediği takımlarla bir türlü anlaşamayan Arda, kısa bir süre önce futboldan emekli olma kararını aldı.

35 yaşındaki oyuncu, bu kararını ailesi ve yakın çevresiyle paylaştıktan sonra Instagram'dan yayınladığı bir kliple duyurdu.

Arda, veda ederken şu sözleri söyledi:

"Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim ve çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur.

"Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum."

Arda Turan'ın kariyeri

Bayrampaşa Altıntepsi'de başlayan kariyerinde Arda Turan; Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir takımlarında oynadı.

2011 yılında 13 milyon Euro'ya Atletico'ya transfer olan Arda, 2015 yılında ise 34 milyon Euro bonservis bedeliyle dünya devi Barcelona'nın formasını giydi.

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UEFA Kupasını kazandı

Arda Turan, başarılarla geçen kariyerinde 2007-2008 yılında Galatasaray'la ilk şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Yıldız oyuncu, Atletico Madrid formasıyla La Liga şampiponluğu, UEFA Avrupa Ligi Kupası, Süper Kupa sevincinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen takımın en büyük yıldızlarından birisi konumundaydı.

Barcelona'da 4 kupa!

İspanyol devi; kariyerinde Messi, Neymar ve Iniestalı kadroda kendisine yer bulduğu ilk sezonunda İspanya La Liga ve Kral Kupası kazandı.

Barcelona kariyerinde 55 maça çıkan Arda; 55 maçta 15 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

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Arda'nın milli takım performansı

2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan kadronun bir parçası olan Arda Turan, 100 kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Arda, milli takımda 17 gol kaydetti.

Başarılı bir futbolculuk kariyerini geride bırakan Arda, teknik direktör olarak futbol kariyerine devam etmeyi amaçlıyor.

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