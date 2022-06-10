Son olarak Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile çalışan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos, PSG'ye danışman oldu

Campos, Avrupa futbolunda birçok yetenekli oyuncuyu keşfetti.

Paris Saint-Germain, Luis Campos'un kulübe futbol danışmanı olarak katıldığını ve takımın performansına, işe alımına ve organizasyonel yönüne odaklanacağını resmen duyurdu.

Campos, Avrupa futbolunda birçok yetenekli oyuncuyu keşfetti ve keşfedilmesine yardımcı oldu. PSG, Campos'un modern ve yenilikçi yaklaşımını övdü.

Kulübün onun öngörü, bilgi ve deneyiminden yararlanabileceğini vurgulandı.

Ne söylendi?

Campos, PSG'nin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Dünya futbolunun en iddialı ve heyecan verici kulübü olduğunu düşündüğüm Paris Saint-Germain'e katılmaktan çok mutluyum."

"Kulübün vizyonuna inanıyorum ve bu vizyonu paylaşıyorum. Bu istisnai kulübün büyük potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

Galatasaray'da uzun süre çalışamadı

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıklamıştı.

Portekizli futbol adamı Burak Elmas'tan gelen teklifi büyük bir hevesle kabul ettiğini ancak gelinen noktada yaşanan istikrarsızlığın bu kararında etkili olduğunu söyledi.

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