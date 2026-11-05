İsviçreli Gianni Infantino'nun rakipsiz bir şekilde dünya futbolunun tahtında kalmasının önündeki yolun tamamen açık göründüğü uzun aylardan sonra, Zürih'teki tüm hesapları altüst edecek ağır çaplı bir sürpriz patlak verdi.

"Sky Sports" ağının ortaya koyduğuna göre, mevcut FIFA Konseyi üyesi Japon Kozo Tashima'nın yaklaşan seçimlerde resmen onun karşısında adaylığını koymaya karar vermesinin ardından, Infantino Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığında ilk gerçek ve ciddi meydan okumayla karşı karşıya kaldı.

Infantino aylarca süren yoğun inceleme ve denetimden geçmişti, ancak tüm göstergeler, Tashima masayı devirmeye karar vermeden önce, onun tezkiyeyle kazanmaya doğru ilerlediğini teyit ediyordu.

Ağa göre Tashima geçici bir rakip değil; FIFA Konseyi'nin etkin bir üyesi olup Japonya Futbol Federasyonu'nun onursal başkanlığı görevini yürütüyor; bu da ona hem Asya hem de uluslararası düzeyde büyük bir ağırlık kazandırıyor.

Herhangi bir adayın Infantino'ya rakip olabilmesi için, dünyanın farklı bölgelerinden en az beş futbol federasyonunun desteğini alması gerekiyor; bu şart Tashima için garanti görünüyor. Zira Japonya Federasyonu onursal başkanı sıfatıyla kendi ülkesinin desteğini kolayca alacak; ayrıca FIFA Konseyi üyeliğindeki konumu ve geniş ilişkileri, kalan dört tezkiyeyi de zorluk çekmeden sağlamasını garanti ediyor.

FIFA başkanlığı için belirleyici seçimlerin önümüzdeki yılın mart ayında Fas'ta yapılması planlanıyor. Dünyanın gözleri, futbolun mevcut imparatoru ile sessizlik duvarını kırıp Infantino'nun süregelen hakimiyetine meydan okumaya karar veren Japon rakibi arasındaki beklenmedik mücadeleye çevrilecek.