FC Bayern kalecisi, geçen perşembe Almanya'nın Sırbistan'a karşı UEFA Uluslar Ligi maçında aldığı 2-0'lık galibiyette milli takım kariyerindeki ilk maçına çıkmış, pazar günü Yunanistan deplasmanındaki 0-0'lık maçta ise Almanya Milli Takımı kalesinde ikinci kez görev almıştı.

Urbig iki maçta da gol yemedi ve veri sağlayıcısı Opta'ya göre 1977'den bu yana ilk iki milli maçında 90'ar dakikanın tamamında forma giyip gol yemeyen ikinci Alman kaleci oldu. Son 49 yılda aynı başarıyı yalnızca Oliver Baumann'ın (TSG Hoffenheim) Ekim ve Kasım 2024'te yakaladığı belirtiliyor. O dönem 36 yaşındaki file bekçisi, Dünya Kupası'nda hâlâ Almanya'nın iki numarasıyken ve Klopp döneminin ilk milli maçları için kadroya çağrılmamışken, Hollanda'ya karşı 1-0 ve Bosna-Hersek'e karşı 7-0 kazanılan maçlarda kalesini gole kapatmıştı.

Baumann'ın ve şimdi de Urbig'in başardığı şeyi, daha önce birçok Alman kaleci efsanesi başaramamıştı. Bayern'de şu anda da Urbig'in önünde bir numara olan Manuel Neuer, bir dönem milli takım kariyerindeki ilk maçının ardından artık kalesini gole kapatamamıştı (Haziran 2009'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı hazırlık maçında 7-2 kazanılan karşılaşma).

Oliver Kahn milli takımda ilk golünü ne zaman yedi?

Tıpkı Neuer gibi birden fazla kez yılın dünya kalecisi seçilen Oliver Kahn, toplam 86 milli maçlık kariyerinin ilk iki karşılaşmasında da birer gol yedi: Haziran 1995'te İsviçre'ye karşı 2-1 kazanılan hazırlık maçında ve Eylül 1995'te Kahn'ın 1996 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Gürcistan'a karşı 4-1'lik maçta görev aldığı karşılaşmada.

Bir diğer Alman kaleci ikonu ve 2006'daki ev sahibi Dünya Kupası'nın bir numarası Jens Lehmann ise bu istatistikte bir bakıma özel bir durum oluşturuyor: Bugün 56 yaşında olan Lehmann, ilk iki milli maçında (Şubat 1998'de Umman'a karşı 2-0 ve Haziran 1998'de Lüksemburg'a karşı 7-0, ikisi de hazırlık maçı) tıpkı Urbig ve Baumann gibi gol yememişti, ancak Lehmann her iki durumda da o dönemin birinci kalecisi Andreas Köpke'nin yerine ikinci yarıda oyuna girmişti. DFB takımı adına tam 90 dakika oynadığı ilk iki milli maçta ise, ki her ikisi de tam anlamıyla hüsranla sonuçlanmıştı, Lehmann topu ağlarında görmüştü: Nisan 1999'da İskoçya'ya karşı 0-1 kaybedilen hazırlık maçında ve Temmuz 1999'da Konfederasyon Kupası'nda Brezilya'ya karşı 0-4'lük maçta.

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Urbig ise 2025'in başında 1. FC Köln'den Bayern'e transfer olmuştu ve Münih'te, gelecek yaz kariyerini noktalayabilecek Neuer'in gelecekteki halefi olarak hazırlanıyor. Resmî olarak iki numara olsa da düzenli olarak süre buluyor ve bu sezon şimdiye kadar iki maça çıktı.

Jonas Urbig ilk kez ne zaman Almanya Milli Takımı'na çağrıldı?

23 yaşındaki oyuncu, Almanya A Milli Takımı için ilk kez Klopp'un selefi Julian Nagelsmann tarafından çağrılmıştı, ancak Kuzey Amerika'daki hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası'nın hemen öncesindeki Finlandiya (4-0) ve ABD (2-1) hazırlık maçlarında forma giymemişti. Klopp ise Urbig'i alışılmadık derecede uzun milli maç dönemindeki XXL kadrosunun ikinci bölümü için yeniden çağırdı ve Sırbistan'a karşı ilk maçının ardından Yunanistan'da da Bayern kalecisine görev verdi.

Klopp, Yunanistan maçı öncesindeki gün, Urbig'in neden bir kez daha Noah Atubolu'ya (Eintracht Frankfurt'un bir numarası) ve Finn Dahmen'e (FC Augsburg'un bir numarası) tercih edildiğini, "Şöyle bir durum var; yanımızda bulunan tüm çocuklar düzenli oynuyor, Jonas'ta ise durum farklı. Bu nedenle onun bir maç daha almasını planladık" sözleriyle açıklamıştı.

Almanya Milli Takımı'nda şu an bir numara kim?

Neuer'in yeniden ve kesin olarak milli takımı bırakmasının ardından DFB takımının yeni bir numarası statüsünü Klopp şimdilik Marc-Andre ter Stegen'e verdi. Şu anda Barcelona'dan Ajax'a kiralanan tecrübeli kaleci, Klopp'un Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta Hollanda'ya karşı (1-1) kalede yer almış, ancak ardından DFB kadrosunun geride kalan UEFA Uluslar Ligi maçlarını kapsayan ikinci bölümünde artık yer almamıştı.

Urbig, ilk iki milli maçında bıraktığı iyi izlenimin ardından ter Stegen'in ilk rakibi hâline gelme konusunda güçlü bir şansa sahip gibi görünüyor. Yunanistan karşısında Urbig büyük bir sakinlik sergilemiş ve ayrıca erken bir kurtarışla öne çıkmıştı; 2. dakikada Yunanistan'ın nadir tehlikeli hücumlarından birinde Georgios Masouras'ın kafa vuruşunu müthiş bir şekilde çıkarmıştı.