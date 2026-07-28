Bir basın raporu, bugün salı günü, Paris Saint-Germain'in Real Madrid'e karşı büyük bir sürpriz hazırladığını, bunun tamamlanması halinde gerçek bir şok etkisi yaratacağını belirtti.

Real Madrid ve Leipzig, Fildişi Sahilli Yan Diomande'nin transferini tamamlamak için görüşmelerini sürdürürken, Paris Saint-Germain'e yakın olduğu söylenen yeni aracılar, Parislilerin son hücumunu yönlendirmeye çalışıyor.

"L'Equipe" gazetesi şunları yazdı: "Ya Yan Diomande (19 yaşında) destanı henüz bitmediyse? Real Madrid'e katılmaya çok yakın olmasına rağmen, İspanyol kulübüyle birkaç gün önce zaten bir sözleşme üzerinde anlaşan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu (raporlar beş yıl boyunca 50 ile 55 milyon avro arasında değişen bir meblağa işaret ediyor), salı günü Leipzig'in antrenmanında hazır bulundu."

Gazete devam etti: "Real Madrid ile Alman kulübü, oyuncunun transferi konusunda henüz nihai bir anlaşmaya varmadı. Bu durum Paris Saint-Germain'in işine yarayabilir mi? Bradley Barcola'nın Liverpool'a transfer olma ihtimalinin artmasıyla birlikte, Parisli kulübün bu transferi yeniden canlandırmaya çalışmak için yeni argümanları oldu."

"L'Equipe" şöyle sürdürdü: "Bir basın açıklamasıyla yarıştan çekildiğini resmen duyuran Paris Saint-Germain, oyuncunun Paris projesine her zaman ilgi duyduğunun içeride farkında. Bunun nedeni, ailesinin birçok üyesinin kulübü tutması ve ayrıca Luis Enrique yönetiminde oynama fikrinin onu son derece cezbetmesi. Kendisine ilgi duyanların sayısı son günlerde belirgin biçimde arttı ve bu da istenen transfer bedelinde büyük bir yükselişe yol açtı."

Gazete sürprizi şöyle patlattı: "Son saatlerde, Paris Saint-Germain'e çok daha yakın oldukları söylenen yeni aracılar, işleri rayına oturtmaya ve iletişimi yeniden kurmaya çalıştı. Bu, son bir Paris hücumuna işaret etmek için yeterli mi? Bu ihtimal, Real Madrid transferi bundan önce sonuçlandırmaması şartıyla, bugün salı günü inandırıcılık kazandı."