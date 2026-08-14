Bu artık sadece bir ilgiden ibaret değil. Bu, zamana karşı verilen bir mücadele. Barcelona'nın ofislerinde karar alındı: Ya şimdi Julian Alvarez ya da hiçbir zaman. Bu nedenle Katalan ekibi, yaz döneminin en karmaşık transferini sonuçlandırmak için son bir tarih belirlemeye hazırlanıyor; böylece Atletico Madrid ile yaşanan bekleyiş ve gerginlik durumuna bir son verecek.

"Sport" gazetesine göre Barcelona, kendisini santrfor mevkiindeki diğer alternatiflerle ilişkilendiren tüm söylentileri görmezden gelerek sessizce çalışıyor. Sportif direktörlük, tedbir amacıyla başka seçenekleri de masaya koysa da plan değişmedi.

İspanyol gazetesi, Julian Alvarez'in Barça'nın ilk ve son hedefi olduğunu, teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco tarafından bu oyuncuya tam anlamıyla bağlı kalındığını açıkladı; ikisi de zamanın darlığının ve dosya etrafındaki iç gerilimin arttığının farkında olsalar bile.

Yakın kaynaklara göre önümüzdeki hafta sonu belirleyici olacak. Barcelona, durumu değerlendirmek ve nihai kararı almak için Arjantinli forvetin menajerleriyle son bir toplantı yapacak; bu toplantıda ya tüm gücüyle ilerlemeye ya da dosyayı kapatıp alternatif plana yönelmeye karar verilecek.

Metropolitano'da kopuş

Julian ve Barcelona ise transferin gerçekleşebilir olduğuna ve henüz atılmamış adımlar bulunduğuna tamamen ikna olmuş durumda. Oyuncunun Atletico Madrid'in Olympique Marsilya ile oynadığı hazırlık maçının kadrosunda yer almaması bir isyan mesajı değil, tamamen fiziksel nedenlerdi; zira Pazartesi günü antrenmanlara dönen milli takım oyuncularının hiçbiri, hazır olmadıkları için forma giymedi.

Ancak asıl sınav, Atletico'nun kendi sahasında Malaga ile oynayacağı 19 Ağustos'taki maç olacak. O zaman Diego Simeone tüm temel silahlarını yeniden kullanmak isteyecek ve Julian'ın tutumu işte o anda açıkça ortaya çıkacak.

Arjantinli oyuncu, geçen Çarşamba günü Simeone ile yaptığı doğrudan görüşmede net ve kararlıydı: Rojiblancos formasıyla devam etmek istemiyor.

Arjantinli teknik direktör bu durumu görmezden gelip onu kadroya alabilecek olsa da Alvarez, şu anda Atletico forması giymek için zihinsel güce sahip olmadığını vurguladı. Hayatının hayaline sıkı sıkıya bağlı: Barcelona için oynamak. Ve bu fırsatın bir daha gelmeyebileceğinin farkında.

Bozulan söz ve dönüm noktası

Malaga maçından önceki günlerde Julian, Atletico yönetimine baskı yapmayı sürdürecek; nihayet İcra Kurulu Başkanı Miguel Angel Gil Marin ile oturup kendisini dinletebilmeyi umut ediyor.

Oyuncunun anlatımı açık ve net: Gil Marin, tüm taraflar için uygun bir teklif gelmesi halinde bu yaz ayrılmasına izin vereceğine dair ona bizzat söz vermişti, ancak şimdi sözünden döndü. Julian ve menajeri açıklama talep ederken, bu söze dayanarak Barcelona'ya doğru ciddi biçimde adım atmaya başladıklarını vurguluyor.

Barcelona, Alvarez'den ne zaman vazgeçer?

"Sport" gazetesine göre Barcelona, oyuncuya şimdiye kadar tam bir saygı ve destek gösterdi; bu tutum, onun takımın hücumunu güçlendirecek ideal parça olduğuna dair mutlak bir inançtan kaynaklanıyor.

Gazete, sabrın da bir sınırı olduğunu belirtti; zira Katalan kulübü, transfer döneminin son haftasına bir forvet olmadan girmek istemiyor. Bu, Atletico'nun herhangi bir yükümlülükten kurtulup kapıyı kesin olarak kapatabileceği bir dönem.

Bu nedenle Barcelona'nın sportif direktörlüğü, hızlıca sonuçlandırılabilecek diğer alternatifler hakkında bilgi istedi; ancak Flick'in onayı olmadan hiçbir adım atılmayacak.

Son anlarda harekete geçmeye hazır heyecan verici isimler de var, fakat bu senaryo henüz devreye girmedi; çünkü Barcelona'dan gelen mesaj net: Mutlak öncelik Julian Alvarez'de. Yalnızca bir hafta daha.