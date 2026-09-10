Fransa Futbol Federasyonu, FIFA'nın Mart 2027'de Fas'ta yapılması planlanan bir sonraki başkanlık seçimlerinde Gianni Infantino'ya verdiği desteği geri çekme kararı aldı.

Infantino'nun Dünya Kupası paylarını özel fonlara satma projesi, aralarında Fransa Futbol Federasyonu'nun da bulunduğu birçok Avrupa federasyonu için bardağı taşıran son damla oldu.

"L'Équipe" gazetesine göre, Fransa Futbol Federasyonu yönetim kurulunun bugün perşembe günü gerçekleştirdiği toplantıda federasyon başkanı Philippe Diallo, Infantino'ya verilen desteğin resmen geri çekildiğini açıkladı; böylece aralarında İngiltere ve İtalya'nın da yer aldığı yaklaşık on Avrupa ülkesinin izinden gitmiş oldu. Önümüzdeki haftalarda başka ülkelerin de benzer adımlar atması bekleniyor.

Böylece Fransa Futbol Federasyonu, İsviçreli yöneticiyi düşürmek için var gücüyle çabalayan Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ve başkanı Aleksander Ceferin'in yanında yer almış oldu.

Hatırlatmak gerekirse, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) bir sonraki başkanlık seçimleri, Mart 2027'de Fas'ın Rabat kentinde düzenlenmesi planlanan bir kongre sırasında gerçekleştirilecek.

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