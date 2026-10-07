Son mesajın ardından: Messi ile Ronaldo arasındaki 37 doğrudan karşılaşmada terazi kimden yana ağır basıyor?

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, yaklaşık yirmi yıl boyunca tarihi bir ikili rekabet oluşturdu. Peki doğrudan karşılaşmalarda hangisi diğerine üstünlük kuruyor?

Cristiano Ronaldo, bugün çarşamba günü, Arjantinli yıldızın "Albiceleste" formasını yıllarca giydiği uzun bir dönemin ardından milli takımdaki kariyerinin sona erdiğini açıklamasının ardından Messi'ye bir takdir mesajı göndermeye özen gösterdi.

Ronaldo, kendisi ile Messi arasında yıllarca süren rekabetin, modern futbolun en önde gelen iki yıldızı arasındaki karşılıklı saygıyı engellemediğini vurguladı; Portekizli yıldızın Arjantin kaptanına gönderdiği mesajda bu bir kez daha ortaya çıktı.

Ronaldo, Messi'nin "Instagram" hesabı üzerinden Arjantin milli takımına veda ettiğini açıkladığı paylaşımına şu yorumu yazdı: "Leo, uzun yıllar boyunca ülkeni savundun ve bu, sonsuza dek kalacak bir hikâye. Arjantin ile başardıklarına tüm saygım. Bir sarılma."

Saygıyı engellemeyen tarihi bir rekabet

Ronaldo ve Messi'nin adları, özellikle Real Madrid ve Barcelona ile İspanya La Liga'da bulundukları dönemde, tarihin en ünlü bireysel futbol rekabetlerinden biriyle anıldı.

Aralarındaki şiddetli rekabete rağmen, iki yıldız birden fazla kez birbirlerine karşı saygı gösterirken görüldü; ister ödül törenlerinde ister basın açıklamalarında olsun, sahanın dışında da dostane anları paylaştılar.

Bu nedenle, Ronaldo'nun Messi'nin Arjantin milli takımına veda ettiği anda ona selam göndermeye özen göstermesi şaşırtıcı değildi.

Messi ile Ronaldo arasında 37 karşılaşma

Kariyerleri boyunca Messi ve Ronaldo, İspanyol "Marca" gazetesinin istatistiklerine göre 36'sı resmi karşılaşma ve biri Suudi Ligi yıldızlarından oluşan bir takımla Paris Saint-Germain'i bir araya getiren bir hazırlık maçı olmak üzere 37 maçta karşı karşıya geldi.

Hazırlık maçı Paris Saint-Germain'in 5-4'lük galibiyetiyle sona erdi; Ronaldo iki gol kaydederken Messi bir gol attı.

Resmi karşılaşmalarda ise Ronaldo 21 gol kaydederken, Messi 22 gol attı.

Messi 16 maçta galibiyet elde ederken, Ronaldo 11 galibiyet aldı; 9 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Resmi karşılaşmaları, 18 maç İspanya La Liga'da, 6 maç UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 5 maç İspanya Kral Kupası'nda, 5 maç İspanya Süper Kupası'nda ve milli takımlar düzeyinde iki hazırlık maçı olmak üzere dağıldı.

Ronaldo ve Messi'nin resmi karşılaşmaları şöyle gerçekleşti:

23 Nisan 2008: Barcelona 0-0 Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali.

29 Nisan 2008: Manchester United 1-0 Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali.

27 Mayıs 2009: Barcelona 2-0 Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi finali; Messi ikinci golü attı.

29 Kasım 2009: Barcelona 1-0 Real Madrid, La Liga.

10 Nisan 2010: Real Madrid 0-2 Barcelona, La Liga; Messi ikinci golü attı.

29 Kasım 2010: Barcelona 5-0 Real Madrid, La Liga.

9 Şubat 2011: Portekiz 1-2 Arjantin, hazırlık maçı; Messi ve Ronaldo gol attı.

16 Nisan 2011: Real Madrid 1-1 Barcelona, La Liga; Messi ve Ronaldo gol attı.

20 Nisan 2011: Barcelona 0-1 Real Madrid, İspanya Kral Kupası finali; Ronaldo galibiyet golünü uzatmalarda attı.

27 Nisan 2011: Real Madrid 0-2 Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı; Messi iki golü attı.

3 Mayıs 2011: Barcelona 1-1 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı.

14 Ağustos 2011: Real Madrid 2-2 Barcelona, İspanya Süper Kupası ilk maçı; Messi bir gol attı.

17 Ağustos 2011: Barcelona 3-2 Real Madrid, İspanya Süper Kupası rövanşı; Ronaldo bir gol, Messi iki gol attı.

10 Aralık 2011: Real Madrid 1-3 Barcelona, La Liga.

18 Ocak 2012: Real Madrid 1-2 Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçı; Ronaldo gol attı.

25 Ocak 2012: Barcelona 2-2 Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanşı; Ronaldo gol attı.

21 Nisan 2012: Barcelona 1-2 Real Madrid, La Liga; Ronaldo galibiyet golünü attı.

23 Ağustos 2012: Barcelona 3-2 Real Madrid, İspanya Süper Kupası ilk maçı; Ronaldo ve Messi gol attı.

29 Ağustos 2012: Real Madrid 2-1 Barcelona, İspanya Süper Kupası rövanşı; Ronaldo ve Messi gol attı.

7 Ekim 2012: Barcelona 2-2 Real Madrid, La Liga; Ronaldo iki gol, Messi iki gol attı.

30 Ocak 2013: Real Madrid 1-1 Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçı.

26 Şubat 2013: Barcelona 1-3 Real Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final rövanşı; Ronaldo iki gol attı.

2 Mart 2013: Real Madrid 2-1 Barcelona, La Liga; Messi Barcelona'nın golünü attı.

26 Ekim 2013: Barcelona 2-1 Real Madrid, La Liga.

23 Mart 2014: Real Madrid 3-4 Barcelona, La Liga; Messi üç gol atarken Ronaldo bir gol attı.

25 Ekim 2014: Real Madrid 3-1 Barcelona, La Liga; Ronaldo gol attı.

18 Kasım 2014: Arjantin 0-1 Portekiz, iki milli takım arasında hazırlık maçı.

22 Mart 2015: Barcelona 2-1 Real Madrid, La Liga; Ronaldo gol attı.

21 Kasım 2015: Real Madrid 0-4 Barcelona, La Liga.

2 Nisan 2016: Barcelona 1-2 Real Madrid, La Liga; Ronaldo galibiyet golünü attı.

3 Aralık 2016: Barcelona 1-1 Real Madrid, La Liga.

23 Nisan 2017: Real Madrid 2-3 Barcelona, La Liga; Messi iki gol attı.

13 Ağustos 2017: Barcelona 1-3 Real Madrid, İspanya Süper Kupası ilk maçı; Messi ve Ronaldo gol attı.

23 Aralık 2017: Real Madrid 0-3 Barcelona, La Liga; Messi gol attı.

6 Mayıs 2018: Barcelona 2-2 Real Madrid, La Liga; Ronaldo ve Messi gol attı.

8 Aralık 2020: Barcelona 0-3 Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması; Ronaldo iki gol attı.