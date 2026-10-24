Telegraph'ın haberine göre İspanya birinci lig ekibi, hücum oyuncusuna resmî bir sözleşme teklifi sundu. Habere göre Getafe, şu anda kulüpsüz olan Sancho'yu sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz oyuncu, maaşında ciddi bir indirimi kabul etmesi gerekecek olsa da teklife sıcak bakıyor. Haziran sonunda sözleşmesinin sona erdiği Manchester United'da haftada yaklaşık 300.000 euro kazanan Sancho, Telegraph'a göre Getafe'de haftada yalnızca yaklaşık 12.000 euro kazanacak. Bu da yaklaşık 25 kat daha az bir ücret anlamına geliyor.

Getafe, haftalardır Sancho'nun en olası durağı olarak görülüyor. Ancak maaşın yanı sıra önceden açıklığa kavuşturulması gereken bir konu daha var. Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas'ın eski Dortmundlu oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği belirtiliyor. Ne var ki Bordalas'ın kendisinin ne kadar daha görevde kalacağı belirsiz.

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LaLiga'daki ilk dokuz maçından yalnızca dokuz puan çıkaran (şu anda 16. sırada) ve tüm kulvarlarda oynadığı son on karşılaşmada sadece bir galibiyet alan Getafe'nin sezona istediği gibi başlayamamasının ardından, 62 yaşındaki Bordalas'ın konumunun artık tartışmaya açıldığı belirtiliyor. Bordalas görevden alınırsa yeni teknik direktörün Sancho'yu kadrosunda isteyip istemediğinin de açıklığa kavuşması gerekecek.

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Eski Borussia Dortmund yıldızının işleri, 2021'de Dortmund'dan ayrılmasından bu yana nadiren yolunda gitti. United, o dönem çalım yeteneğiyle öne çıkan oyuncu için 85 milyon euro bonservis bedeli ödedi ancak Sancho, Old Trafford'daki yüksek beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı. Son yıllarda gerçekten ikna edici bir performans sergilediği dönem, 2023/24 sezonunun ikinci yarısında altı aylığına kiralık olarak Dortmund'a döndüğü dönemdi.

United'da geleceği kalmayan Sancho, son iki sezonda da Premier League'deki kulüplere kiralandı. Ancak ne Chelsea'de ne de Aston Villa'da kariyerine yeniden ivme kazandırabildi. Geçen sezonun sona ermesinden bu yana kulüpsüz olan Sancho'nun Borussia Dortmund'a bir kez daha dönmesi de bir süre gündeme gelse de sonuçta gerçekleşmedi.