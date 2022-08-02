Son kez Bayern Münih tesislerine giden Lewandowski'ye büyük Real Madrid şoku

Polonyalı golcü arkadaşlarına veda etmek için gittiği Bayern Münih tesislerinde acı bir sürprizle karşılaştı.

Efsanesi olduğu Bayern Münih'ten ayrılarak, Barcelona'ya imza atan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, eski takım arkadaşlarına teknik direktörüne veda etmek için Bayern Münih'in tesislerine geri döndü. Katalan ekibine imza atsa da kalbi Bayern için atan Lewandowski'yi burada karşılayan Bayern Münih taraftarları sürpriz bir tezahüratta bulundu.

Barcelona'nın yeni golcüsünü tesislerin çıkışında bekleyen bir grup Bayern Münih taraftarı, Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'i öven tezahüratlarda bulunurken, "Hala Madrid" sesleri yükseldi. Real Madrid ile özdeşleşen bu tezahürat sonrasında şaşkınlığını gizlemeyen Lewandowski'nin taraftarlarla olan soğukluğu da böylece farklı bir boyuta taşındı.

Taraftarlar tepkili

Bayern Münih için sayısız gol ve şampiyonlukların altında imzası bulunan Lewandowski'nin bu tercihinin Alman ekibinin taraftarlarını kızdırdığı bir kez daha görülürken, golcü oyuncunun transferi sürecindeki tutumu da bu durumda etkili oldu. Bayern'den ayrılmak istediğini defalarca dile getiren Lewandowski, sezon açılığında da bilerek birçok idmana geç kalmıştı.

Lewandowski'nin ayrılığına rağmen Musiala'nın her geçen gün daha da önemli bir oyuncuya dönüşmesi ve Mane'nin transferiyle teselli bulan Bayern Münih taraftarları, sezonu kupayla açmanın da mutluluğunu yaşıyor. Lewandowski'yi geçmişte bırakmaya hazırlanan Bundesliga devi hiç şüphesiz bu sezon da katıldığı turnuvaların en önemli favorisi olacak.

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