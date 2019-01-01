Son İzlanda maçından bu yana Milli Takım'da neler değişti?

Eskişehir'de oynanan ve 3-0 kaybedilen İzlanda maçından sonra Türkiye Milli Takımı'nda neler değişti?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Takım, grupta dörtte dört yaparak iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

, son yıllarda ise İzlanda ile birçok kere karşı karşıya gelmişti. Son olarak 6 Ekim 2017'de Dünya Kupası Elemeleri grubunda oynanan İzlanda maçı 3-0 kaybedilmiş ve Dünya Kupası'na gitme umutları sona ermişti.

Türkiye'nin o maçtaki kadrosuyla, son maçındaki kadrosuyla arasındaki en büyük fark ise yaş ortalaması olarak görünüyor. İki yıl önce karşılaşılan İzlanda maçına 28,4 yaş ortalamalı ilk 11 ile çıkan Milliler, Fransa'yı 2-0 yendiği maçta ise 25,6 yaş ortalamalı ilk 11 ile sahadaydı.

Öte yandan İzlanda ile yaptığımız son karşılaşmanın ilk 11'indeki yalnızca iki oyuncu Fransa karşısında ilk 11'deydi: Kaan Ayhan ve Burak Yılmaz.

Son olarak iki yıl önce İzlanda karşısına Türkiye'de doğmuş 7 oyuncuyla çıkılmıştı; Fransa karşısındaki ilk 11'deyse 8 Türkiye'de doğan oyuncu vardı.