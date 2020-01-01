Son Heung-min, zorunlu askerlik görevini yaptı

Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada zorunlu askerlik görevini yerine getirdi.

İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, 'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki Son, 8 Mayıs'ta ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.

Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.

Daha fazla takım

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.