Son Heung-min ve Güney Kore millî takımının kilit oyuncuları, 2026 Dünya Kupası'ndan hayal kırıklığı yaratan şekilde elenmelerinin ardından soyunma odasında ciddi bir anlaşmazlık yaşandığına dair söylentileri kamuoyu önünde yalanladı. Tecrübeli oyuncular, kuşaklar arası ayrışma ve millî takımı bırakma tehditlerine ilişkin haberleri yalanlamak için Doha'dan ortak bir açıklama yayımladı.

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Güney Koreli yıldızlardan takım içindeki ayrışma söylentilerine yanıt

Son ve Güney Kore millî takımının önemli oyuncuları, soyunma odasında anlaşmazlık yaşandığına dair söylentileri kesin bir dille yalanladı. Takım, 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından kamuoyunun yoğun eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Haberlerde, deneyimli oyuncularla genç takım üyeleri arasında kuşak çatışması yaşandığı öne sürülmüştü. Ancak takımın deneyimli isimleri, duruma açıklık getirmek ve takımı bir araya getirmek için ortak bir açıklama yayımladı.

Doha'daki mevcut antrenman kampından yaptıkları açıklamada oyuncular, ortak hedeflerine bağlılıklarını vurguladı. Güney Kore futbolunun gelecek kuşağına örnek olmak için birlikte çalışacaklarına söz verdiler.

Oyuncular, millî takımı bırakma tehdidinde bulundukları iddiasını yalanladı

Ortak açıklamaya kaptan Son, Lee Jae-sung, Hwang Hee-chan, Hwang In-beom ve Kim Min-jae imza attı. Oyuncular özellikle bazılarının millî takımı bırakma tehdidinde bulunduğu iddialarını hedef aldı.

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Oyuncular, Kore Futbol Federasyonu aracılığıyla yaptıkları açıklamada, “Millî takımı bırakmayı şart koşarak belirli taleplerimizi kabul ettirmeye çalıştığımız kesinlikle doğru değil” dedi. “Uzun süredir Güney Kore futbolu için birlikte oynuyoruz ve aynı hedefe doğru ilerlemeyi sürdürecek takım arkadaşlarıyız.”

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Dünya Kupası başarısızlığı kuşak tartışmasını alevlendirdi

Takım içindeki gerilimin kaynağı, Güney Kore'nin 2026 Dünya Kupası'na erken vedasıydı. Turnuvaya Çekya galibiyetiyle başlamasına rağmen Güney Kore, ardından Meksika ve Güney Afrika'ya 1-0 yenilerek elendi.

Bu sonucun etkisi hemen görüldü: Teknik direktör Hong Myung-bo ve KFA Başkanı Chung Mong-gyu istifa etti. Ardından Son'un da aralarında bulunduğu “92 kuşağı” deneyimli oyuncularla Kim ve Hwang Hee-chan'ın yer aldığı “96 kuşağı” arasında ayrışma yaşandığı söylentileri ortaya çıktı.

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Son'un Güney Afrika'ya karşı oynanan kritik son grup maçında yedek bırakılması, spekülasyonları artırdı. Ekim ayındaki millî maç arasında anlaşmazlığa dair başka haberlerin de çıkması üzerine oyuncular, bu hafta sessizliklerini bozdu.

Moreno, kenetlenmiş bir kadro oluşturmayı hedefliyor

Geçici teknik direktör Robert Moreno'nun önündeki görev, Suudi Arabistan ve Katar ile oynanacak hazırlık maçlarına hazırlanırken takımı bir araya getirmek. Moreno, son söylentilerin odağındaki oyuncuların tamamını kadroya çağırdı.