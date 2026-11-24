LAFC forveti Son Heung-Min, Thomas Muller'in Amerikan Futbol Ligi'ndeki (MLS) baskı eksikliğine ilişkin son değerlendirmesine destek verdi. Eski Tottenham yıldızı, yükselme ve küme düşme sisteminin bulunmamasının sahadaki mücadele düzeyini etkilediği konusunda Alman efsanenin "tam isabet" kaydettiğini söyledi.

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Son, Muller'in MLS'teki baskıya ilişkin sözlerine destek verdi

Son, Muller'in MLS'te baskı eksikliği olduğuna ilişkin son sözlerine destek verdi. Güney Koreli millî futbolcu, yükselme ve küme düşme sisteminin bulunmamasının oyuncuların maçlara yaklaşımını büyük ölçüde etkilediği konusunda Vancouver yıldızına katıldı.

Muller , geçen hafta MLS'i Avrupa ligleriyle karşılaştırmanın zor olduğunu, çünkü burada “büyük bir baskı olmadığını” söyleyerek tartışma başlatmıştı. Basın mensuplarına konuşan Son, Alman futbolcunun Kuzey Amerika'nın en üst düzey ligi hakkındaki değerlendirmesinin “tam isabet” olduğunu belirtti.

Eski Tottenham yıldızı, yoğun kümede kalma mücadelesini özlüyor

Tottenham Hotspur'da uzun süre forma giydikten sonra 2025'te LAFC'ye katılan Son, şu anki ortamını İngiliz futbolundaki aralıksız gözlem ve eleştirilerle karşılaştırdı. Küme düşme tehdidinin, futbolu izlemeyi daha keyifli kılan bir rekabet kattığını düşünüyor.

Son, ESPN'in aktardığı açıklamasında şunları söyledi: “MLS büyüyor, büyük isimler MLS'e geliyor ama bazen küme düşme olmadığı için daha az baskı hissediyorsunuz. Bunu kontrol edemem ama bu ligde oynamaktan keyif alıyorum. Yine de Thomas'ın söyledikleri tam isabet. Ona tamamen katılıyorum. Bundesliga'da inanılmaz bir kariyeri oldu ve bunu söylemekte haklı olduğunu düşünüyor.

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“Premier Lig'deydim. Her hafta çok büyük bir baskı var. İyi performans göstermezseniz, iyi oynamazsanız, takımınız zorlanmaya başlarsa ya da puan tablosunun alt yarısında yer alırsa zor zamanlar geçirirsiniz. Bence bu, futbolu daha eğlenceli kılıyor.”

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Muller, savruk savunmaya ve kulüplerin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekti

Muller, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki taktiksel farkları inceleyerek tartışmayı başlatmıştı. Eski Bayern Münih yıldızı, en üst ligdeki yerin garanti olmasının savunmada daha rahat ve “savruk” bir anlayışı teşvik ettiğini öne sürdü.

“Avrupa'da ligin son sırasındaki bir takımla oynadığınızda, var gücüyle mücadele ederler,” dedi Muller. “Bazen sistem nedeniyle oyun tarzının biraz daha iyimser ya da savunmada daha savruk olduğunu hissediyorum. Bazen özlediğim şey belki de istikrar. İyiyle kötü arasındaki fark daha büyük.”

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Muller, taktiksel açıdan daha açık bir oyunun ötesinde, Avrupa'da küme düşmenin insanların geçim kaynaklarını, kulüp bütçelerini ve gelecekteki sözleşmeleri tehdit ettiğine dikkat çekti. Buna karşılık MLS'te zorlanan kulüpler, ağır mali sonuçlarla karşılaşmadan yeniden yapılanmayı tercih edebiliyor.

MLS'e yapısal değişiklikleri değerlendirme çağrısı

Rekabet düzeyine ilişkin kaygılarını dile getirseler de hem Son hem de Muller mevcut düzenin olumlu yönlerini kabul etti. Muller, daha serbest ve rahat oynanan maçlarda sık sık heyecan verici hücumların ve etkileyici bireysel hareketlerin ortaya çıktığını belirtti.

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Ancak Son, MLS dünya çapındaki seçkin yetenekleri çekmeye devam ederken lig yetkililerinin bu görüşleri dikkate almasını umuyor. LAFC yıldızı sözlerini, “MLS için en iyisini istiyorum, bu yüzden belki bunu inceleyip bir şeyler yapabilirler,” diyerek tamamladı.