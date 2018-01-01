Son Heung-min: Liverpool ve Manchester City kadar konuşulmayı hak ediyoruz

Son, 11 sezondur herhangi bir resmi platformda kupa kazanamayan Tottenham'ın şanssızlığından dert yandı.

Tottenham, Mauricio Pochettino'nun takımın başına geçmesiyle beraber Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sezonlar geçiriyor. Ama Kuzey Londra temsilcisi uzun yıllardır kupaya hasret.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Tottenham'ın yetenekli oyuncusu Son da, bu duruma vurgu yapıyor ve artık kupa hasretine son vermeleri gerektiğini söylüyor.

Güney Koreli yıldız, "Dürüst olmak gerekirse, bence çok şanssızız. Son birkaç sezondur başarılı olmaya alıştık. Kendimize de güveniyoruz fakat bir yerden sonra kupalardan uzaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezonun uzun bir maraton olduğunu ve her daim dinamik bir şekilde bulunmaları gerektiğini söyleyen Son, "Güzel başlıyoruz ama sonrasında bir şeyler ters gidiyor. Bu oyuncu grubu bir şeyler kazanmayı hak ediyor. Elbette, üzerimizde büyük bir baskı var. Fakat zevk alarak ve pozitif enerjiden ödün vermeyerek buna ulaşabiliriz. Şu an Premier Lig'de ikinciyiz ama kimse bizden bahsetmiyor. Herkes Manchester City ve Liverpool hakkında konuşuyor." dedi.

Şampiyonluk için odaklandıklarını yineleyen genç oyuncu, "Biz kendimize güveniyoruz. Ve tüm her şeye rağmen şampiyonluğa odaklandık. Bizim hakkımızda konuşulup konuşulmaması hiç önemli değil. Yolumuza devam ediyoruz ve görünen o ki yolumuz güzel gidiyor. Neler olacağını sezon sonunda herkes görecek." şeklinde sözlerini tamamladı.