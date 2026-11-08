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Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Lennart Karl hakkındaki tartışmalarda yeni bir gelişme: FCB Onursal Başkanı Uli Hoeneß, 18 yaşındaki futbolcuya yönelik uyarılarını savundu.

Hoeneß, Bayerischer Rundfunk'un "Sonntags-Stammtisch" programında Karl hakkında şunları söyledi: "Son günlerde attığı gollerin yüzde 50'sinde benim payım olduğunu düşünüyorum. Bu golleri, birileri özel hayatı hakkında bir şeyler söyledikten sonra attı. Genç oyunculara biraz yol göstermek de bizim görevimiz."

Karl başarılı bir haftayı geride bıraktı. Salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid deplasmanında alınan 2-0'lık galibiyette takımını öne geçiren golü attı. Cumartesi günü de Mainz 05 ile oynanan Bundesliga maçında (2-1) Alman rekortmen şampiyonu geçici olarak 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bundan önce Karl'ın yaşam tarzı ve sosyal medya faaliyetleri üzerine bir tartışma yaşanmıştı. Hoeneß, yetenekli futbolcunun davranışlarına yönelik eleştirileriyle tartışmayı başlatmış ve diğer şeylerin yanı sıra "ciddi bir görüşme" yapılacağını duyurmuştu. Uzun yıllar FCB'de yöneticilik yapan Hoeneß, "Çok tecrübeliyim. Eğer 18 yaşındaki genç bir futbolcu benden bir şeyler öğrenmeyecekse, o zaman bırakmamız gerekir" dedi.

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Karl, kas yırtığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılamayacağını açıklamasının ve ardından sahalardan uzak kalmasının sonrasında kariyerindeki ilk form düşüklüğünü yaşadı. Ancak artık yeniden yükselişe geçti ve bunun ödülünü Madrid'deki golüyle aldı.

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Maçın ardından yalnızca golü değil, gol sevinci de gündem oldu. Karl önce Münihli takım arkadaşlarıyla birlikte sevindi, ardından iki eliyle "bla bla" işareti yaptı. Bu hareketi kime yönelttiği açıklığa kavuşmadı. Hareketin kendisine yönelik olup olmadığı sorulan Hoeneß, "Bilmiyorum ama bu beni rahatsız da etmiyor" yanıtını verdi. 74 yaşındaki Hoeneß, kulübün deneyimli yöneticilerinin müdahale ettiği geçmişteki benzer bir olayı da hatırlattı: "Bastian Schweinsteiger'ın bir zamanlar tırnakları siyahtı. Franz Beckenbauer, 'Onları söküp atacağım' demişti."

Getty Images

Lennart Karl bu sezon kaç gol attı?

Karl bu sezon FCB formasıyla 14 resmî maça çıktı ancak yalnızca birinde 90 dakika boyunca sahada kaldı. Beş gol katkısı yaptı (üç gol, iki asist).

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Karl'ın sıradaki durağı millî takım. A millî takımda dört kez forma giyen futbolcu, teknik direktör Jürgen Klopp tarafından Sırbistan (13 Kasım) ve Hollanda'ya (16 Kasım) karşı oynanacak Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna çağrıldı.