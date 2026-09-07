Suudi Arabistan'da yaz transfer sezonu, son gününde yaşanan büyük hareketliliğin ardından dün pazar günü sona erdi.

"Okaz" gazetesi, kulüplerin kadro takviyesini, Roshn Ligi ve farklı liglerdeki kulüpler arasında oyuncu takasını ve yeni yabancı isimlerin transferini kapsayan bir dizi anlaşma açıkladığını ve kapanış gününde resmi transfer sayısının 20'ye ulaştığını belirtti.

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Son günün öne çıkan hareketleri şu şekilde gerçekleşti:

Murad Hudri, Al-Wehda'dan Al-Shabab'a

Ricardo Matias, Al-Ahli'den Al-Shabab'a

Abdullah Hussawi, Al-Shabab'dan Al-Najma'ya

Mamadou Sangare, Al-Qadisiyah'tan Manchester City 21 Yaş Altı'na

Wijnaldum, Al-Ittihad'a

Ibrahima Diaby, Cercle Brugge'den Al-Ahli'ye

Said Baatia, Al-Fateh'ten Al-Ahli'ye

Fevvaz Al-Sukur, Al-Ittihad'dan Al-Khaleej'e

Fahad Al-Rashidi, Al-Taawoun'dan Al-Khaleej'e

Yago Souza, America Mineiro'dan Al-Feiha'ya

Turki Al-Caadi, Al-Taawoun'dan Al-Feiha'ya

Ali Al-Hassan, Al-Nassr'dan Al-Fateh'e

Hüsam Al-Sadik, İttihad Tuarga'dan Al-Fateh'e

Fares Al-Ghamdi, Al-Ittifaq'tan Al-Taawoun'a

İbrahim Muhanneşi, Al-Qadisiyah'tan Al-Taawoun'a

Nasser Al-Hulail, Al-Najma'dan Al-Taawoun'a

Ammar Al-Yuheybi, Al-Qadisiyah'tan Abha'ya

Mateo Bureli, Al-Ittihad'dan Abha'ya

Pedro Henrique, Al-Ittifaq'a

Abdulilah Hussawi, Al-Ittihad'dan Al-Ittifaq'a

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