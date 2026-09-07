24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Wehda v Al Ettifaq - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Son günde büyük hareketlilik: 20 transfer "Roshen Ligi mercatosunu" alevlendirdi

Transfers
Premier Lig
Al Ahli
Al Ittihad
G. Wijnaldum
Suudi Arabistan
Hollanda

Wijnaldum, Al-Ittihad'ın en yeni transferi

  Suudi Arabistan'da yaz transfer sezonu, son gününde yaşanan büyük hareketliliğin ardından dün pazar günü sona erdi.

"Okaz" gazetesi, kulüplerin kadro takviyesini, Roshn Ligi ve farklı liglerdeki kulüpler arasında oyuncu takasını ve yeni yabancı isimlerin transferini kapsayan bir dizi anlaşma açıkladığını ve kapanış gününde resmi transfer sayısının 20'ye ulaştığını belirtti.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Son günün öne çıkan hareketleri şu şekilde gerçekleşti:

 Murad Hudri, Al-Wehda'dan Al-Shabab'a

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Ricardo Matias, Al-Ahli'den Al-Shabab'a

 Abdullah Hussawi, Al-Shabab'dan Al-Najma'ya

 Mamadou Sangare, Al-Qadisiyah'tan Manchester City 21 Yaş Altı'na

Wijnaldum, Al-Ittihad'a

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

Ibrahima Diaby, Cercle Brugge'den Al-Ahli'ye

Said Baatia, Al-Fateh'ten Al-Ahli'ye

Fevvaz Al-Sukur, Al-Ittihad'dan Al-Khaleej'e

Fahad Al-Rashidi, Al-Taawoun'dan Al-Khaleej'e

Yago Souza, America Mineiro'dan Al-Feiha'ya

Turki Al-Caadi, Al-Taawoun'dan Al-Feiha'ya

 Ali Al-Hassan, Al-Nassr'dan Al-Fateh'e

Hüsam Al-Sadik, İttihad Tuarga'dan Al-Fateh'e

Fares Al-Ghamdi, Al-Ittifaq'tan Al-Taawoun'a

İbrahim Muhanneşi, Al-Qadisiyah'tan Al-Taawoun'a

Nasser Al-Hulail, Al-Najma'dan Al-Taawoun'a

Ammar Al-Yuheybi, Al-Qadisiyah'tan Abha'ya

Mateo Bureli, Al-Ittihad'dan Abha'ya

Pedro Henrique, Al-Ittifaq'a

Abdulilah Hussawi, Al-Ittihad'dan Al-Ittifaq'a

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin