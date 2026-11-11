İngiliz teknik direktör ne yaptı?

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Manchester United'ın nüfuz sahipleri bugün çarşamba günü Monako'da bir zirvede bir araya gelirken, teknik direktör Michael Carrick geleceği karanlık görünmesine rağmen işe gelmeye devam ediyor.

Manchester United'ın, kötü giden sonuçlar nedeniyle Carrick'i bugün görevden alacağını ve yerine ABD Millî Takımı teknik direktörü Arjantinli Mauricio Pochettino'yu getireceğini açıklaması bekleniyor.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi, 45 yaşındaki Manchester United teknik direktörü Carrick'in, bugün çarşamba sabahı kulübe ait Carrington antrenman tesisine gelişinde fotoğrafçılara başparmağını kaldırarak göründüğünü aktardı.

Bu arada icra kurulu başkanı Omar Berrada ile futbol direktörü Jason Wilcox'un, Carrick'in kaderini belirlemek üzere Monako'da Sir Jim Ratcliffe ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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Manchester United, Carrick'i görevden almaya karar verirse, Ratcliffe ve Ineos mülkiyeti döneminde son üç yılda teknik ve idari kadroya ödenen toplam tazminat yaklaşık 30 milyon sterline yükselecek; ayrıca Pochettino'nun ABD Millî Takımı ile olan sözleşmesinin satın alınması da kulüp kasasına ek olarak 7 milyon sterline mal olacak.

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Berrada ve Wilcox, Ineos şirketi yetkilileri için planlanan bir zirveye katılmak üzere dün Fransa'nın güneyine gitti. Berrada ve Wilcox bugün Ratcliffe'e tavsiyelerini sunacak ve tüm işaretler, Carrick'in takımının Premier Lig'de düşme hattına doğru yaşadığı endişe verici gerilemenin bedelini ödeyeceğini gösteriyor.

Carrick ise Manchester'da bir belirsizlik hali yaşıyor. Dün salı günü, millî maç arası boyunca küçük bir oyuncu grubuna antrenmanda nezaret ettikten sonra, kulübün genç oyuncularından 16 yaşındaki oğlu Jacey'in eşliğinde United'ın antrenman tesisinden ayrılırken görüldü.

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Kulüpteki kaynaklar İngiliz gazeteye, henüz nihai bir karara varılmadığını ve görevden almanın ortak başkanlar Joel ve Avram Glazer tarafından onaylanmasının hâlâ gerektiğini doğruluyor.

Old Trafford yönetiminin kararını Carrick'e yüz yüze bildirmek istediği anlaşılıyor; bu nedenle kulüpten perşembe gününe kadar herhangi bir resmî teyit gelmeyebilir.