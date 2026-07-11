Son fotoğraf… Güney Afrikalı yıldızın intiharının ardından kız arkadaşından gelen ilk mesaj

Güney Afrika milli takımının orta saha oyuncusu ve uluslararası futbolcu Jaden Adams’ın, 2026 Dünya Kupası’nda ülkesinin milli takımında yer almasından birkaç hafta sonra 25 yaşında hayatını kaybetmesi üzerine, dünya futbolunda hüzünlü bir hava hakim oldu. Yakınlarından gelen dokunaklı mesajların ortasında, yerel haberlere göre ölümün intihar sonucu olduğu belirtilirken, polis olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için soruşturmaya devam ediyor.

Ölüm haberi yayılmasının ardından, Adams’ın sevgilisi Akila Adendorf, Instagram hesabındaki “Hikaye” özelliği aracılığıyla dokunaklı bir mesaj paylaştı ve şöyle dedi: “Taziye ve destek mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu zor zamanda bunlar benim ve kızımız Alaya için çok anlamlı. Henüz cevap verememiş olsam da bana ulaşan her mesaja minnettarım. En kısa zamanda hepinizle iletişime geçmeye çalışacağım. Anlayışınız ve nezaketiniz için teşekkür ederim.”

Adams, Mamelodi Sundowns takımında forma giyiyordu, ancak Güney Afrikalı kulüp başlangıçta ölüm haberini ne doğruladı ne de yalanladı.

Buna karşılık, Güney Afrika Futbolcular Birliği “X” platformu üzerinden vefat haberini doğruladı ve şöyle yazdı: "Ölüm, içimizden birini acımasızca aramızdan aldı. Ülkemizi olağanüstü bir futbolcudan mahrum bıraktı, ancak Jaiden Adams’ın bıraktığı mirası elimizden alamayacak. Alçakgönüllülüğünü, olağanüstü yeteneğini ve Güney Afrika’yı temsil ederken gösterdiği gururu daima hatırlayacağız. Huzur içinde yat Jaiden, asla unutulmayacaksın."

SocceraDoma sitesi ise, oyuncunun yakın danışmanlarından biri olan Brinden Johnson’ın şu sözlerini aktardı: “Yara hâlâ taze ve her şey hâlâ çok acı verici. Aile şu anda herhangi bir iletişim kurmak istemiyor; kimseye cevap verecek durumda değiller. Bu kayıp herkesi derinden sarsmıştır.”

Güney Afrika’daki Sunday World gazetesi ise Adams’ın Cumartesi sabahı, Cape Town yakınlarındaki Stellenbosch kentindeki evinde intihar ettiğini bildirdi.

Gazeteci Noho Adams, elindeki bilgilere göre oyuncunun depresyondan muzdarip olduğunu da ekledi.

Son fotoğraf

Alman Bild gazetesine göre, Adams ölümünden birkaç saat önce Instagram hesabında partneri Aquila Adendorf ile çekilmiş bir fotoğrafını yeniden paylaştı. İkili yıllardır birlikteydi ve beş yaşında bir kızı vardı.

Adendorf, Dünya Kupası başlamadan önce Instagram üzerinden Adams’a başarılar dilemişti ve Güney Afrika’nın Dünya Kupası’ndaki Meksika ile oynadığı ilk maç öncesinde dokunaklı bir mesaj yazarak, “Dünya Kupası’nda bol şans sevgilim” demişti.

Ayrıca şunları da ekledi: “Seninle ve gösterdiğin tüm çabayla çok gurur duyuyorum. Sahaya çık, her anın tadını çıkar ve yeteneklerini tüm dünyaya göster. Ne olursa olsun, her zaman en büyük destekçin olacağım. Sana başarılar, özgüven ve unutulmaz bir turnuva diliyorum. Seni seviyorum ve sana tezahürat etmeyi iple çekiyorum!”