Son, Dünya Kupası’ndaki şokun ardından dokunaklı bir özürle sessizliğini bozdu

Güney Kore Milli Takımı kaptanı Son Heung-min, ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasından elenmesinin ardından taraftarlara resmi bir özür diledi ve Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından oyuncuları eleştirmek yerine onlara destek olmaları çağrısında bulundu.

Bu özür, teknik direktör Hong Myung-bo’nun Güney Kore milli takımındaki görevinden istifa etmesinden bir gün sonra geldi. Geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan maçların sonuçları, takımın grup aşamasında üçüncü sırada yer alan en iyi sekiz takımdan biri olarak son 32’ye kalamamasına neden olmuştu.

Bu nesil Güney Kore milli takımının, Son, Paris Saint-Germain orta saha oyuncusu Woo Kang-in ve Bayern Münih savunma oyuncusu Kim Min-jae gibi yetenekli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduğu için turnuvada ileriye gideceği öngörülüyordu. Kura çekiminde ortak ev sahibi Meksika, Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika ile aynı gruba düşen takımın eleme turlarına yükseleceği yaygın olarak bekleniyordu.

Güney Kore Milli Takımı, Çek Cumhuriyeti’ni 2-1 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı; ancak Meksika ve Güney Afrika’ya karşı üst üste aldığı iki mağlubiyet, takımı diğer maçların sonuçlarına bağımlı hale getirdi ve sonuçta eleme turlarına yükselmeyi başaramadı.

Son, “Instagram” platformundaki kişisel hesabında paylaştığı uzun bir gönderiyle duygularını dile getirerek, “Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyormuş gibi davranamam ve gerçeklerden kaçmak da istemiyorum” dedi.

Kore milli takım kaptanı paylaşımına şöyle devam etti: “Her şeyden önce, Güney Kore halkına ve futbolu seven tüm taraftarlara en içten özürlerimi sunmak istiyorum.”

Son, şunları ekledi: “Bir futbolsever olarak, bu tür maçları izlerken kalbinizde ne kadar büyük bir hüzün, hayal kırıklığı ve acı hissettiğinizi ancak hayal edebilirim. Bu nedenle, ‘üzgünüm’ gibi basit bir kelimenin, hissettiğiniz hayal kırıklığı ve incinmenin büyüklüğünü ifade edemeyeceğini düşünüyorum; hatta bunu söylemek bile bana hiç yetersiz geliyor..."

Son olarak şunları söyledi: “Hepinizin kalbine yeniden neşe getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Taraftarlarımıza verdiğim sözleri asla unutmadım ve milli takıma çağrıldığım sürece ve sizlerin bana ihtiyacı olduğu sürece, ruhum ve bedenim en iyisini sunmak için hazır olmaya devam edecek.”