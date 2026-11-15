Bir basın raporu, bugün pazar günü, birden fazla İtalyan kulübünün bu sezonun ardından Real Madrid oyuncusuyla anlaşma isteğini ortaya koydu.

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19 yaşındaki Mastantuono, 2025 yazında kulübün en dikkat çeken transferlerinden biri olarak Real Madrid'e katılmış, Real bu transfer için River Plate'e 63,2 milyon euro ödemişti.

Arjantinli, Xabi Alonso yönetiminde öne çıkan bir rol üstlense de giderek geriledi, ilk on birden uzaklaştı ve sonunda yedek bir oyuncu konumuna düştü.

Geçtiğimiz yaz, Portekizli Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte Mastantuono, yalnızca bir sezonluğuna kiralık olarak Fiorentina'ya geçti.

Arjantinli oyuncunun, başlangıçta planlandığı üzere içinde bulunduğumuz sezonun sonunda Real Madrid'e dönmesi öngörülüyor.

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Bununla birlikte "La Repubblica" gazetesi, Fiorentina'nın Mastantuono'yu bir sezon daha elinde tutmak istediğini aktararak, bunun gerçekleşmesinin kulübün Avrupa kupalarına katılım sağlayacak bir sıraya oynamasını gerektirdiğini ya da en azından bu ihtimali artırdığını belirtti.

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Mastantuono'nun Fiorentina formasıyla sergilediği etkileyici performanslar, İtalya Serie A'daki diğer kulüplerin de ilgisini çekti.

Gazeteci Akram Konur, Milan, Roma ve Napoli'nin Arjantinli orta saha oyuncusunu yakından takip ettiğini aktardı.

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Mastantuono ve Dünya Kupası kadrosu dışında kalmanın acısı

Masum olmayabilecek ve doğrudan Real Madrid yönetimine yönelik olduğu anlaşılan bir mesajda, genç Arjantinli yıldız Franco Mastantuono, İtalya sahalarında yeniden parlamasının ardından içini döktü ve Calcio'ya transferinin kariyerinde ve hayatında gerçek bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Oyuncunun açıklamaları, geçtiğimiz ay Arjantin Milli Takımı'nın Bolivya karşısında aldığı galibiyetin ardından geldi ve İspanyol "Mundo Deportivo" tarafından aktarıldı. Karışık bölgede gazetecilere konuşan oyuncu, yeni ortamdan duyduğu mutluluğu gizlemedi.

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Mastantuono, hoşnutluk dolu bir üslupla şunları söyledi: "İtalya'ya gittiğimden ve hayatımı biraz değiştirdiğimden beri harika hissediyorum. Kendimi çok rahat hissediyorum ve çok keyif aldım." Bu sözlerle Madrid'deki baskılar ile İtalya'daki istikrar arasında bulduğu farka açıkça gönderme yapan oyuncu, "Ortam değişikliği benim için harika oldu." diye ekledi.

Milli takım cephesinde ise genç Arjantinli, teknik direktörü Lionel Scaloni'ye özel bir teşekkür ederek şöyle açıkladı: "Scaloni bana oyunda büyük bir özgürlük tanıyor ve bunun için minnettarım." Bu sözler, Albiceleste formasıyla yeniden kazandığı güveni yansıtıyor.

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Hâlâ Real Madrid'le sözleşmesi bulunan Mastantuono, son Dünya Kupası'nda Arjantin kadrosundan çıkarılmasının ardından hissettiği acının büyüklüğünü de gizlemedi.

İtiraf ederek şunları söyledi: "Çağrılmamak zordur, ama ben her zaman takım arkadaşlarımı ve Arjantin'i ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymaları için destekledim. Dünya Kupası'nda inanılmaz bir performans sergilediler ve tüm Arjantinlileri gururlandırdılar."

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Açıklamalarını yeni bir gelecek için iyimser bir tonla bitirdi: "Yeni bir dönem başlıyor. Kendimi iyi hissediyorum ve bana bir fırsat doğabilir, ama her şeyden önce milli takımla çalışmak istiyorum."

19 yaşındaki Mastantuono, İspanya'nın başkentinde geçirdiği zorlu bir dönemin ardından geçtiğimiz yaz Real Madrid'den kiralık olarak Fiorentina'nın saflarına katılmış, Floransa'nın atmosferinde kendini yeniden bulmuş ve onu Güney Amerika'nın en dikkat çeken yeteneklerinden biri yapan seviyesini geri kazanmıştı.